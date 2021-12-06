Клуб проиграл чемпионство, потому что вратарь тащил по земле соперника, а вместо него в ворота встал полевой и пропустил два гола. Что, блин?
Какая-то безумная развязка состоялась в чемпионате Парагвая. Перед последним туром «Серро Портеньо» опережал «Гуарани» на два очка и в решающем матче играл как раз в гостях с «Гуарани».
Вот что там было:
💣 «Серро» уже с 15-й минуты играл в меньшинстве.
💣 К 90-й минуте «Гуарани» вел 2:0. Чемпионство близко как никогда. Оставалось потерпеть шесть добавленных минут.
💣 У «Гуарани» травмировался игрок и оказался за пределами поля. Вратарь «Гуарани» втащил его обратно, чтобы потянуть время. Это спровоцировало стычку.
💣 Судья выгнал с поля вратаря и заодно защитника за неспортивное поведение. «Гуарани» остался вдевятером, в ворота встал полевой.
💣 «Серро» забил на 90+9, а затем и на 90+11.
💣 2:2 – «Серро» чемпион. Просто поразительно, как так бывает.
Вот второй гол «Серро»:
Безумные эмоции.
Твиттер «Серро» уже увековечил минуты, секунды и автора второго гола.
Как отреагировал твиттер «Гуарани»? Никак. Трансляция просто прервалась на 87-й минуте.м
«Гуарани» последний раз выигрывал чемпионат в 2016-м (Клаусуру), «Серро» – в 2017-м (Клаусуру). У «Серро» стало 34 чемпионских трофея, но до самой титулованной команды пока далековато – 45 у «Олимпии».