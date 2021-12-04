Удивительный гол Чалханоглу из «Интера»: ударом с углового прямо между ног вратарю
Две интриги перед матчем «Ромы» и «Интера»:
1. Первый матч против Жозе Моуринью против «Интера» после возвращения в Италию.
2. Первый матч Эдина Джеко против «Ромы», за которую играл пять лет.
Третью интригу добавил Хакан Чалханоглу – как много важного ему удастся сделать в этой встрече. У Чалханоглу в последних пяти встречах (до матча с «Ромой») в Серии А классная статистика:
- 3 гола.
- Ассист.
И да, один из мячей он забил «Милану», своей бывшей команде. Тогда мы писали такой пост:
Нахальный Чалханоглу: ушел из «Милана» в «Интер» после 172 матчей, наговорил всякого – и забил в дерби, отпраздновав гол жестом с ушами к трибунам «Милана»
Вот такие чудеса у него получается в матче против «Ромы». 15-я минута, Чалханоглу пошел подавать угловой, закрутил мяч – и тот пролетел между ног Руи Патрисиу. Видео момента:
Через 9 минут после этого Чалханоглу отдал ассист на Джеко – тот гол не праздновал.
Иронично, но фанаты «Интера» в начале второго тайма вывесили баннер: «Вечная благодарность Жозе Моуринью».
После матча Чалханоглу сказал: «Да, хороший гол. Но больше всего я рад, потому что отдал голевую передачу на Эдина, а мы потом победили. Хороший матч, мы показали образцовую игру. Мы настроены на победу во всех встречах – думаю, это видно по нашим результатам. Я сделаю все, чтобы продолжить эту серию».