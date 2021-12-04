Удивительный гол Чалханоглу из «Интера»: ударом с углового прямо между ног вратарю

Две интриги перед матчем «Ромы» и «Интера»:

1. Первый матч против Жозе Моуринью против «Интера» после возвращения в Италию.

2. Первый матч Эдина Джеко против «Ромы», за которую играл пять лет.

Третью интригу добавил Хакан Чалханоглу – как много важного ему удастся сделать в этой встрече. У Чалханоглу в последних пяти встречах (до матча с «Ромой») в Серии А классная статистика:

3 гола.

Ассист.

И да, один из мячей он забил «Милану», своей бывшей команде. Тогда мы писали такой пост:

Нахальный Чалханоглу: ушел из «Милана» в «Интер» после 172 матчей, наговорил всякого – и забил в дерби, отпраздновав гол жестом с ушами к трибунам «Милана»

Вот такие чудеса у него получается в матче против «Ромы». 15-я минута, Чалханоглу пошел подавать угловой, закрутил мяч – и тот пролетел между ног Руи Патрисиу. Видео момента: