Хакан Чалханоглу
Серия А
Рома
Интер
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#Хакан Чалханоглу #Серия А #Интер #Рома

Удивительный гол Чалханоглу из «Интера»: ударом с углового прямо между ног вратарю

вчера, 22:15
Илья Егоров

твиттер «Интера»

Две интриги перед матчем «Ромы» и «Интера»:

1. Первый матч против Жозе Моуринью против «Интера» после возвращения в Италию.

2. Первый матч Эдина Джеко против «Ромы», за которую играл пять лет.

Третью интригу добавил Хакан Чалханоглу – как много важного ему удастся сделать в этой встрече. У Чалханоглу в последних пяти встречах (до матча с «Ромой») в Серии А классная статистика:

  • 3 гола.
  • Ассист.

И да, один из мячей он забил «Милану», своей бывшей команде. Тогда мы писали такой пост:

Нахальный Чалханоглу: ушел из «Милана» в «Интер» после 172 матчей, наговорил всякого – и забил в дерби, отпраздновав гол жестом с ушами к трибунам «Милана»

Вот такие чудеса у него получается в матче против «Ромы». 15-я минута, Чалханоглу пошел подавать угловой, закрутил мяч – и тот пролетел между ног Руи Патрисиу. Видео момента:

Через 9 минут после этого Чалханоглу отдал ассист на Джеко – тот гол не праздновал.

Иронично, но фанаты «Интера» в начале второго тайма вывесили баннер: «Вечная благодарность Жозе Моуринью».

После матча Чалханоглу сказал: «Да, хороший гол. Но больше всего я рад, потому что отдал голевую передачу на Эдина, а мы потом победили. Хороший матч, мы показали образцовую игру. Мы настроены на победу во всех встречах – думаю, это видно по нашим результатам. Я сделаю все, чтобы продолжить эту серию».

Матч завершен
Рома
Рим
0:3
Матч завершен
Интер
Милан
Чалханоглу 15
Джеко 24
Дюмфрис 39
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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