Почему голова Джеко заклеена пластырем. За ним есть семь швов – после столкновения из другой игры

Досталось и Джеко. Симоне Индзаги рассказывал после игры, что тому наложили семь швов. Позже Оспина уже привычно остался на скамейке «Наполи» в матче Лиги Европы – там играет Мерет. Джеко все равно вышел в старте «Интера» на Лигу чемпионов. И временно вывел клуб на первое место в группе, потому что матч «Реала» и «Шерифа» стоял во втором слоте.

В этом сезоне Эдин Джеко – основной форвард «Интера» во всех турнирах. В Серии А он имеет семь голов и один ассист за 13 матчей. Transfermarkt пишет, что осенью у него уже была неизвестная травма. В начале ноября Джеко пропустил из-за нее один матч. В Лиге чемпионов он не играл с сезона-2018/19. Потому что «Рома» туда просто не попадала.

Интересно, что в первые секунды после игры «Интера» и «Наполи» Индзаги говорил о плохой форме Джеко. До этого он не выходил на поле за клуб и сборную с 7 ноября – пропустил ровно две недели. В игре с «Наполи» Джеко вышел на замену, но в итоге получил карточку и чуть не травмировался. Зато до этого становился в «Интере» игроком месяца. И сейчас точно восстановил кондиции.

Общая статистика Джеко в Лиге чемпионов: