Эдин Джеко
Лига чемпионов
Интер
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#Эдин Джеко #Лига чемпионов #Интер

Почему голова Джеко заклеена пластырем. За ним есть семь швов – после столкновения из другой игры

51 минуту назад
Александр Плеханов

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Интер» обыграл «Шахтер» (2:0) в матче Лиги чемпионов. Клубы проводили четвертый матч за два последних розыгрыша турнира. Нули держались семь таймов. Во втором тайме новой игры Эдин Джеко оформил дубль. За один матч Джеко забил больше, чем за весь остальной групповой этап Лиги чемпионов. До этого у него были гол и пас в игре с «Шерифом».

Матч с «Шахтером» Джеко отыграл с пластырем на голове. С ним же мелькал и на последних тренировках в «Интере». Рассмотрите подробнее его пластырь:

твиттер «Интера»

Keystone Press Agency/Global Look Press

В Серии А «Интер» играл с «Наполи». И победил со счетом 3:2 (да-да, еще до «Спартака»). Один из запоминающихся моментов матча – столкновение Джеко и вратаря «Наполи» Оспины. Они оба доигрывали матч с перебинтованными головами. По итогам того столкновения Оспина даже потерял сознание на несколько секунд. Именно он больше всего пострадал в этом моменте.

Так Джеко и Оспина боролись за мяч.

AFLO/Global Look Press

Итог этой борьбы для Джеко.

www.imago-images.de/Global Look Press

Досталось и Джеко. Симоне Индзаги рассказывал после игры, что тому наложили семь швов. Позже Оспина уже привычно остался на скамейке «Наполи» в матче Лиги Европы – там играет Мерет. Джеко все равно вышел в старте «Интера» на Лигу чемпионов. И временно вывел клуб на первое место в группе, потому что матч «Реала» и «Шерифа» стоял во втором слоте.

В этом сезоне Эдин Джеко – основной форвард «Интера» во всех турнирах. В Серии А он имеет семь голов и один ассист за 13 матчей. Transfermarkt пишет, что осенью у него уже была неизвестная травма. В начале ноября Джеко пропустил из-за нее один матч. В Лиге чемпионов он не играл с сезона-2018/19. Потому что «Рома» туда просто не попадала.

Интересно, что в первые секунды после игры «Интера» и «Наполи» Индзаги говорил о плохой форме Джеко. До этого он не выходил на поле за клуб и сборную с 7 ноября – пропустил ровно две недели. В игре с «Наполи» Джеко вышел на замену, но в итоге получил карточку и чуть не травмировался. Зато до этого становился в «Интере» игроком месяца. И сейчас точно восстановил кондиции.

Общая статистика Джеко в Лиге чемпионов:

«Шахтер» проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов. И гарантированно пропустит плей-офф еврокубков

Матч завершен
Интер
Милан
Джеко 62
Джеко 67
2:0
Матч завершен
Шахтер
Донецк
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Так Джеко переходил в «Интер»
Странность дня: Джеко играет и забивает за «Интер». Хотя ни этот клуб, ни «Рома» не объявили о переходе
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