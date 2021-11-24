Почему голова Джеко заклеена пластырем. За ним есть семь швов – после столкновения из другой игры
«Интер» обыграл «Шахтер» (2:0) в матче Лиги чемпионов. Клубы проводили четвертый матч за два последних розыгрыша турнира. Нули держались семь таймов. Во втором тайме новой игры Эдин Джеко оформил дубль. За один матч Джеко забил больше, чем за весь остальной групповой этап Лиги чемпионов. До этого у него были гол и пас в игре с «Шерифом».
Матч с «Шахтером» Джеко отыграл с пластырем на голове. С ним же мелькал и на последних тренировках в «Интере». Рассмотрите подробнее его пластырь:
В Серии А «Интер» играл с «Наполи». И победил со счетом 3:2 (да-да, еще до «Спартака»). Один из запоминающихся моментов матча – столкновение Джеко и вратаря «Наполи» Оспины. Они оба доигрывали матч с перебинтованными головами. По итогам того столкновения Оспина даже потерял сознание на несколько секунд. Именно он больше всего пострадал в этом моменте.
Досталось и Джеко. Симоне Индзаги рассказывал после игры, что тому наложили семь швов. Позже Оспина уже привычно остался на скамейке «Наполи» в матче Лиги Европы – там играет Мерет. Джеко все равно вышел в старте «Интера» на Лигу чемпионов. И временно вывел клуб на первое место в группе, потому что матч «Реала» и «Шерифа» стоял во втором слоте.
В этом сезоне Эдин Джеко – основной форвард «Интера» во всех турнирах. В Серии А он имеет семь голов и один ассист за 13 матчей. Transfermarkt пишет, что осенью у него уже была неизвестная травма. В начале ноября Джеко пропустил из-за нее один матч. В Лиге чемпионов он не играл с сезона-2018/19. Потому что «Рома» туда просто не попадала.
Интересно, что в первые секунды после игры «Интера» и «Наполи» Индзаги говорил о плохой форме Джеко. До этого он не выходил на поле за клуб и сборную с 7 ноября – пропустил ровно две недели. В игре с «Наполи» Джеко вышел на замену, но в итоге получил карточку и чуть не травмировался. Зато до этого становился в «Интере» игроком месяца. И сейчас точно восстановил кондиции.
Общая статистика Джеко в Лиге чемпионов: