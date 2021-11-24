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Спаллетти не пожал руку Витории после поражения «Наполи» от «Спартака»
2 часа назад
«Спартак» и «Наполи» сыграли на групповом этапе Лиги Европы. После окончания матча главные тренеры не пожали руки, хотя традиционно это происходит после игр.
Руй Витория («Спартак») протянул руку Лучано Спаллетти («Наполи»), но тот отказался ее пожимать.
После матча Спаллетти сказал, что Витория не поприветствовал его перед игрой. «Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив. Мы были в десяти метрах друг от друга, он меня не поприветствовал», – сказал Спаллетти.
«Спартак» после этого матча вышел на первое место в группе, а «Наполи» опустился на второе. До конца группового этапа осталась одна игра. Победитель группы выходит в плей-офф, второе место получает право квалификации в Лигу конференций.
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