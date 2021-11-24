Спаллетти не пожал руку Витории после поражения «Наполи» от «Спартака»

«Спартак» и «Наполи» сыграли на групповом этапе Лиги Европы. После окончания матча главные тренеры не пожали руки, хотя традиционно это происходит после игр.

Руй Витория («Спартак») протянул руку Лучано Спаллетти («Наполи»), но тот отказался ее пожимать.