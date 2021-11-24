Странный месяц в карьере Бакаева: запас и карточки в «Спартаке», выход в старте на главный матч сборной России

Важная новость по матчу «Спартака» и «Наполи» в Лиге Европы – отсутствие Зелимхана Бакаева. «Спартак» написал о нем отдельно: «Зелимхан Бакаев почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке и пропускает матч в качестве меры предосторожности». Последний раз в стартовом составе «Спартака» Бакаев выходил 20 октября на игру с «Лестером» (3:4).

Что было дальше:

♦️ Бакаев сыграл еще в четырех матчах «Спартака» во всех турнирах. В каждом из них он выходил на замену. Рекорд по игровому времени был в матче с «Ростовом», где Бакаев появился на 63-й минуте. В той же игре он сделал ассист. Это единственное результативное действие Бакаева на этом отрезке. Оно принесло «Спартаку» ничью с «Ростовом» (1:1).