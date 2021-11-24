Странный месяц в карьере Бакаева: запас и карточки в «Спартаке», выход в старте на главный матч сборной России
Важная новость по матчу «Спартака» и «Наполи» в Лиге Европы – отсутствие Зелимхана Бакаева. «Спартак» написал о нем отдельно: «Зелимхан Бакаев почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке и пропускает матч в качестве меры предосторожности». Последний раз в стартовом составе «Спартака» Бакаев выходил 20 октября на игру с «Лестером» (3:4).
Что было дальше:
♦️ Бакаев сыграл еще в четырех матчах «Спартака» во всех турнирах. В каждом из них он выходил на замену. Рекорд по игровому времени был в матче с «Ростовом», где Бакаев появился на 63-й минуте. В той же игре он сделал ассист. Это единственное результативное действие Бакаева на этом отрезке. Оно принесло «Спартаку» ничью с «Ростовом» (1:1).
♦️ В матче «Спартак» – «Локомотив» Зелимхан Бакаев получил желтую карточку за споры с судьей. Важно: это произошло в момент, когда он еще сидел на скамейке. Карточка из той игры стала для Бакаева четвертой в сезоне. Поэтому он получил автоматическую дисквалификацию на игру с «Краснодаром» (1:2). Три из четырех карточек Бакаев заработал после 20 октября.
♦️ После 20 октября у Бакаева все-таки был матч в стартовом составе. Он вышел на игру Хорватия – Россия, где отбегал 78 минут. Кудряшов отметился автоголом через три минуты после замены Бакаева. В игре с Кипром он вообще не появился на поле, а всего за весь отбор ЧМ-2022 провел за Россию шесть матчей (все – при Карпине). В трех из них Бакаев выходил в старте.
♦️ Новости о дискомфорте от 24 ноября – аномалия для Бакаева. Ему 25 лет, редко травмируется. Transfermarkt делал подборку по травмам Бакаева. Основной проблемой был коронавирус, которым Бакаев переболел в мае 2020-го. Мы упоминали болезнь в отдельном материале, где разбирали 2020 год в его карьере. Проблемы со стабильностью начались именно тогда.
Сборная России проиграла Хорватии (0:1). Это единственное поражение России при Карпине. Теперь она сыграет в стыковых матчах за попадание на ЧМ-2022. «Спартак» не выиграл ни одного матча с момента, когда Бакаев потерял место в составе. Интересно, что до этого он провел в стартовом составе «Спартака» пять игр. Выходил и в октябрьских матчах России.
Перед матчем с «Наполи» у «Спартака» возникла серия без побед из семи игр. Бакаев перестал выходить в старте через несколько дней после новостей о переговорах по контракту со «Спартаком». Напоминаем: он завершается летом 2020 года и пока не продлен. Руй Витория за сутки до игры «Спартак» – «Наполи» надеялся, что Бакаев ему все-таки поможет.
Сам Бакаев еще за месяц до октябрьских новостей называл «Спартак» приоритетным местом для продолжения карьеры. Его брат Солтмурад Бакаев в это время играет за «Рубин». Он уходил из «Спартака» в похожей ситуации. Тогда переговоры по контракту затянулись, а за полгода до завершения соглашения Бакаев договорился с «Рубином».
Вокруг отсутствия Зелимхана Бакаева в матче с «Наполи» – такое:
Зато в составе «Спартака» вышла тройка полузащитников Литвинов-Умяров-Игнатов:
Главные события матча «Спартак» – «Наполи»: