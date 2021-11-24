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#Лига чемпионов #Интер #Шахтер

«Шахтер» проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов. И гарантированно пропустит плей-офф еврокубков

час назад
Матч завершен
Интер
Милан
Джеко 62
Джеко 67
2:0
Матч завершен
Шахтер
Донецк
  • «Интер» и «Шахтер» сыграли в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
  • Перед этой игрой «Шахтер» сохранял математические шансы на выход в плей-офф еврокубков. Он мог подняться  на третье место и рассчитывать на Лигу Европы. Но теперь после поражения он гарантированно пропустит евровесну.
  • За пять матчей сезона ЛЧ «Шахтер» не победил ни разу. У него одна ничья и четыре поражения. После пяти игр он идет на последнем месте в группе с одним очком.
  • «Интер» поднялся на первое место с 10 очками. «Реал» (9) и «Шерифф» (6) свои матчи еще не сыграли. Все три клуба уже гарантировали выход в плей-офф еврокубков – Лиги чемпионов или Лиги Европы.
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Источник:
Гол
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