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«Шахтер» проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов. И гарантированно пропустит плей-офф еврокубков
час назад
- «Интер» и «Шахтер» сыграли в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
- Перед этой игрой «Шахтер» сохранял математические шансы на выход в плей-офф еврокубков. Он мог подняться на третье место и рассчитывать на Лигу Европы. Но теперь после поражения он гарантированно пропустит евровесну.
- За пять матчей сезона ЛЧ «Шахтер» не победил ни разу. У него одна ничья и четыре поражения. После пяти игр он идет на последнем месте в группе с одним очком.
- «Интер» поднялся на первое место с 10 очками. «Реал» (9) и «Шерифф» (6) свои матчи еще не сыграли. Все три клуба уже гарантировали выход в плей-офф еврокубков – Лиги чемпионов или Лиги Европы.
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