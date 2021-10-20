Шахтер
Лига чемпионов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Шахтер #Лига чемпионов

У «Шахтера» в Лиге чемпионов 13 крупных поражений за 10 лет. При этом он трижды выходил из группы

4 часа назад
Михаил Морозов

УЕФА

«Шахтер» в Киеве был разгромлен «Реалом» – 0:5.

  • Все началось с нелепого автогола Кривцова, который залепил мяч через собственного вратаря с линии штрафной.
  • Потом в течение 14 минут «Реал» забил еще трижды.
  • Бензема забил пятый гол «Реала» в конце игры.
Матч завершен
Шахтер
Донецк
0:5
Матч завершен
Реал
Мадрид
Кривцов 37
Жуниор 51
Жуниор 56
Родриго 65
Бензема 90

В последние десять лет «Шахтер» неизменно проигрывает крупно, если попадает в группу или плей-офф Лиги чемпионов. Вот как выглядит статистика:

🔴 2012/13: «Боруссия» Д – 0:3

🔴 2013/14: «Байер» – 0:4

🔴 2014/15: «Бавария» – 0:7

🔴 2015/16: «Реал» – 0:4, «ПСЖ» – 0:3

🔴 2016/17: не попали в группу

🔴 2017/18: «Наполи» – 0:3

🔴 2018/19: «Ман Сити» – 0:3, 0:6

🔴 2019/20: «Ман Сити» – 0:3, «Аталанта» – 0:3

🔴 2020/21: «Боруссия» М – 0:6, 0:4

🔴 2021/22: «Реал» – 0:5

В сезоне-2011/12 «Шахтер» занял последнее место в группе с «Зенитом», «Порту» и АПОЭЛом, но крупно не уступал.

Разгромы были правилом, но зато «Шахтер» за это время трижды выходил из группы. Правда, 0:7 от «Баварии» он получил именно в плей-офф.

imago sportfotodienst / Global Look Press

Отмотаем еще на десятилетие назад. Какие крупные поражения были раньше:

🔴 2000/01: «Лацио» – 0:3, 1:5

🔴 2004/05: «Милан» – 0:4, «Барселона» – 0:3

🔴 2006/07: «Рома» – 0:4

🔴 2007/08: «Милан» – 0:3, 1:4

🔴 2010/11: «Арсенал» – 1:5, «Барселона» – 1:5

Всего «Шахтер» 16 раз участвовал в групповых этапах ЛЧ, в плей-офф он выходил четырежды. Однажды добирался до четвертьфинала.

Получается, что всего в двух сезонах, когда «Шахтер» играл в группе или плей-офф, он не проигрывал крупно. Это был сезон-2011/12, а также сезон-2008/09. Тогда «Шахтер» проиграл три матча, выиграл тоже три. Он остался третьим с девятью очками.

В остальных случаях (14 сезонов из 16) крупное поражение «Шахтера» было традицией. Правило сработало и сейчас.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
Еще по теме
Защитник «Спортинга» сделал два одинаковых гола за 20 минут: угловой-скидка-удар. Просто копироватьвставить
Наби Кейта из «Ливерпуля» сыграл 5 матчей за 14 дней в трех разных странах. До этого он два года не вылезал из травм
Шоу Гризманна: забил два и удалился за удар ногой в ухо. До этого он только однажды получал красную – за оскорбление судьи
Месси с «ПСЖ» сияет только в Лиге чемпионов: голы и даже пенальти паненкой. В чемпионате он пока не забивает и почти не играет
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Шахтер
#Лига чемпионов