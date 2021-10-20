У «Шахтера» в Лиге чемпионов 13 крупных поражений за 10 лет. При этом он трижды выходил из группы
В последние десять лет «Шахтер» неизменно проигрывает крупно, если попадает в группу или плей-офф Лиги чемпионов. Вот как выглядит статистика:
🔴 2012/13: «Боруссия» Д – 0:3
🔴 2013/14: «Байер» – 0:4
🔴 2014/15: «Бавария» – 0:7
🔴 2015/16: «Реал» – 0:4, «ПСЖ» – 0:3
🔴 2016/17: не попали в группу
🔴 2017/18: «Наполи» – 0:3
🔴 2018/19: «Ман Сити» – 0:3, 0:6
🔴 2019/20: «Ман Сити» – 0:3, «Аталанта» – 0:3
🔴 2020/21: «Боруссия» М – 0:6, 0:4
🔴 2021/22: «Реал» – 0:5
В сезоне-2011/12 «Шахтер» занял последнее место в группе с «Зенитом», «Порту» и АПОЭЛом, но крупно не уступал.
Разгромы были правилом, но зато «Шахтер» за это время трижды выходил из группы. Правда, 0:7 от «Баварии» он получил именно в плей-офф.
Отмотаем еще на десятилетие назад. Какие крупные поражения были раньше:
🔴 2000/01: «Лацио» – 0:3, 1:5
🔴 2004/05: «Милан» – 0:4, «Барселона» – 0:3
🔴 2006/07: «Рома» – 0:4
🔴 2007/08: «Милан» – 0:3, 1:4
🔴 2010/11: «Арсенал» – 1:5, «Барселона» – 1:5
Всего «Шахтер» 16 раз участвовал в групповых этапах ЛЧ, в плей-офф он выходил четырежды. Однажды добирался до четвертьфинала.
Получается, что всего в двух сезонах, когда «Шахтер» играл в группе или плей-офф, он не проигрывал крупно. Это был сезон-2011/12, а также сезон-2008/09. Тогда «Шахтер» проиграл три матча, выиграл тоже три. Он остался третьим с девятью очками.
В остальных случаях (14 сезонов из 16) крупное поражение «Шахтера» было традицией. Правило сработало и сейчас.