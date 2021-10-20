У «Шахтера» в Лиге чемпионов 13 крупных поражений за 10 лет. При этом он трижды выходил из группы

Отмотаем еще на десятилетие назад. Какие крупные поражения были раньше:

🔴 2000/01: «Лацио» – 0:3, 1:5

🔴 2004/05: «Милан» – 0:4, «Барселона» – 0:3

🔴 2006/07: «Рома» – 0:4

🔴 2007/08: «Милан» – 0:3, 1:4

🔴 2010/11: «Арсенал» – 1:5, «Барселона» – 1:5

Всего «Шахтер» 16 раз участвовал в групповых этапах ЛЧ, в плей-офф он выходил четырежды. Однажды добирался до четвертьфинала.

Получается, что всего в двух сезонах, когда «Шахтер» играл в группе или плей-офф, он не проигрывал крупно. Это был сезон-2011/12, а также сезон-2008/09. Тогда «Шахтер» проиграл три матча, выиграл тоже три. Он остался третьим с девятью очками.

В остальных случаях (14 сезонов из 16) крупное поражение «Шахтера» было традицией. Правило сработало и сейчас.