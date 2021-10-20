Месси с «ПСЖ» сияет только в Лиге чемпионов: голы и даже пенальти паненкой. В чемпионате он пока не забивает и почти не играет
«ПСЖ» по ходу игры с «Лейпцигом» в третьем туре Лиги чемпионов уступал 1:2, но дубль Лионеля Месси за семь минут все перевернул.
Голы не были совсем обычными. В каждом нашлось что-то нестандартное.
Сравнял он счет, ударив в штангу. Мяч катился по линии ворот к другой штанге и слегка бы задел ее, но Месси внес его в сетку заранее:
Позже Мбаппе заработал пенальти, и к мячу подошел Месси. Чтобы исполнить паненку:
Был в этой игре еще один пенальти, который уже исполнял Мбаппе, но мяч полетел слишком высоко, поэтому счет так и остался 3:2.
Обычно пенальти бьет Мбаппе, но сейчас вышло чуть иначе. Сам объяснил: «Это уважение. Он лучший игрок в мире. Он приходит в нашу команду, это большая честь, что он приходит играть с нами. Есть пенальти, он бьет и забивает. Второй, он хотел отдать его мне, и я не забил».
• Месси забил уже три гола в Лиге чемпионов. Месси забил четыре гола за сборную Аргентины осенью. Но Месси не забил ни одного гола в Лиге 1. 191 минута – ноль голов.
• Ранее он стал первым игроком, забившим 80 голов за южноамериканскую сборную. У Пеле было 77. Еще Месси – пятый игрок в мире, у которого есть минимум 80 голов за сборную.
• А в ЛЧ у него всего 123 гола, больше только у Роналду (136).
В Лиге 1 у него пока только один полный матч и два неполных. Еще один – последний против «Анжера» – Месси пропустил, потому что за сутки до этого играл за сборную.
Следующий шанс забить первый гол в Лиге 1 представится в воскресенье. И это лучший шанс – «ПСЖ» сыграет суперпринципиальный матч в гостях против «Марселя».