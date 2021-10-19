Защитник «Спортинга» сделал два одинаковых гола за 20 минут: угловой-скидка-удар. Просто копироватьвставить
В матче третьего тура Лиги чемпионов неудачники первых двух матчей играли между собой. «Бешикташ» и «Спортинг» дважды проиграли на старте и теперь пересеклись в Турции.
Вышел очень бодрый матч, особенно впечатлил «Спортинг», пулей устремлявшийся в контратаки. Он еще в первом тайме мог громить соперника, но не использовал множество моментов.
И еще чем запомнился – двумя совершенно одинаковыми голами и сверхполезной игрой отдельно взятого игрока – капитана Себастьяна Коатеса.
🟢 Подача углового, скидка в центр штрафной, куда врывается защитник Коатес и забивает – 1:0 повел «Спортинг». Чуть позже пропустил (причем тоже с углового).
🟢 Подача углового, скидка в центр штафной, куда врывается защитник Коатес и забивает – 2:1 впереди «Спортинг». Отличие только в фамилии ассистента. Тогда – Инасиу, сейчас – Паулиньо.
🟢 Подача углового, удар Коатеса в руку Виды, пенальти. И 3:1.
Комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов во время трансляции сказал, что угловые «Спортинга» в этом матче – как пенальти. «Спортинг» подал пять угловых, три из них привели к голам. Еще один – к сверхопасному моменту, в котором Коатес чуть не сделал хет-трик – «Бешикташ» спас вратарь.
31-летний Коатес уже больше пяти лет играет в «Спортинге». Сюда он приехал перезагружать карьеру после «Ливерпуля». И забил с того момента целых 25 голов. Особо урожайным был прошлый сезон – семь мячей, пять из которых в чемпионате (головой – три). В этом сезоне Коатес еще не забивал, голы «Бешикташу» – первые.
А «Спортинг» – в числе лидеров чемпионата Португалии по голам головой. Больше него в прошлом сезоне забил только «Гимараэш», а сейчас «Спортинг» по этому показателю лидирует еще с двумя командами. С этим компонентом «Бешикташ» не справился вообще.