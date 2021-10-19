Защитник «Спортинга» сделал два одинаковых гола за 20 минут: угловой-скидка-удар. Просто копироватьвставить

В матче третьего тура Лиги чемпионов неудачники первых двух матчей играли между собой. «Бешикташ» и «Спортинг» дважды проиграли на старте и теперь пересеклись в Турции.

Вышел очень бодрый матч, особенно впечатлил «Спортинг», пулей устремлявшийся в контратаки. Он еще в первом тайме мог громить соперника, но не использовал множество моментов.

И еще чем запомнился – двумя совершенно одинаковыми голами и сверхполезной игрой отдельно взятого игрока – капитана Себастьяна Коатеса.

🟢 Подача углового, скидка в центр штрафной, куда врывается защитник Коатес и забивает – 1:0 повел «Спортинг». Чуть позже пропустил (причем тоже с углового).