Лига чемпионов
Себастьян Коатес
Спортинг Лиссабон
Бешикташ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Спортинг Лиссабон #Бешикташ #Себастьян Коатес

Защитник «Спортинга» сделал два одинаковых гола за 20 минут: угловой-скидка-удар. Просто копироватьвставить

час назад

УЕФА

В матче третьего тура Лиги чемпионов неудачники первых двух матчей играли между собой. «Бешикташ» и «Спортинг» дважды проиграли на старте и теперь пересеклись в Турции.

Вышел очень бодрый матч, особенно впечатлил «Спортинг», пулей устремлявшийся в контратаки. Он еще в первом тайме мог громить соперника, но не использовал множество моментов.

И еще чем запомнился – двумя совершенно одинаковыми голами и сверхполезной игрой отдельно взятого игрока – капитана Себастьяна Коатеса.

🟢 Подача углового, скидка в центр штрафной, куда врывается защитник Коатес и забивает – 1:0 повел «Спортинг». Чуть позже пропустил (причем тоже с углового).

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

🟢 Подача углового, скидка в центр штафной, куда врывается защитник Коатес и забивает – 2:1 впереди «Спортинг». Отличие только в фамилии ассистента. Тогда – Инасиу, сейчас – Паулиньо.

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

🟢 Подача углового, удар Коатеса в руку Виды, пенальти. И 3:1.

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов во время трансляции сказал, что угловые «Спортинга» в этом матче – как пенальти. «Спортинг» подал пять угловых, три из них привели к голам. Еще один – к сверхопасному моменту, в котором Коатес чуть не сделал хет-трик – «Бешикташ» спас вратарь.

31-летний Коатес уже больше пяти лет играет в «Спортинге». Сюда он приехал перезагружать карьеру после «Ливерпуля». И забил с того момента целых 25 голов. Особо урожайным был прошлый сезон – семь мячей, пять из которых в чемпионате (головой – три). В этом сезоне Коатес еще не забивал, голы «Бешикташу» – первые.

УЕФА

А «Спортинг» – в числе лидеров чемпионата Португалии по голам головой. Больше него в прошлом сезоне забил только «Гимараэш», а сейчас «Спортинг» по этому показателю лидирует еще с двумя командами. С этим компонентом «Бешикташ» не справился вообще.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Ларин 24
1:4
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Коатес 15
Коатес 27
Сарабия 44
Паулинью 89
Еще по теме
Все матчи «Спартака» с английскими клубами (побед больше поражений): партнеры дрались, на воротах стоял полевой, Романцев отказался сесть рядом с тренером «Лидса»
Молодой игрок «Ман Сити» сыграл два матча за день: вышел за взрослых и потом забил три за академию. Разница между матчами – два часа!
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Спортинг Лиссабон
#Бешикташ
#Себастьян Коатес