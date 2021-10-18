Молодой игрок «Ман Сити» сыграл два матча за день: вышел за взрослых и потом забил три за академию. Разница между матчами – два часа!
Безумный уик-энд для 19-летнего Коула Палмера из «Манчестер Сити». Точнее, один день – 16 октября. Смотрим.
⏰ 17:00 по московскому времени – начало матча основной команды против «Бернли». Палмер начал на скамейке и вышел на поле уже в дополнительное время – отыграл минуту.
⏰ 21:30 по московскому времени – Палмер вышел в основе «Манчестер Сити» U23 в матче Премьер-лиги 2 против «Лестера» U23. Палмер отыграл без замен и оформил хет-трик.
Так это было:
Два матча за день – Палмер моментально стал звездой в британских медиа. Он даже сказал, что чувствует после двух матчей за день: «Я сразу решил: если у меня не будет больше 30 минут на поле в матче за основу, то я буду играть за U23. Я делаю то, что люблю. Я не сделал ничего особенного. У меня появилась возможность сыграть за основу любимого клуба. Я использовал ее. Потом я сыграл за команду возраста, в котором получаю постоянную игровую практику. Да, забил три мяча. Все ради фанатов».
Что известно о Коуле Палмере:
• Это далеко не дебют Палмера за основу. Он привлекается к тренировкам со взрослым «Ман Сити» с 2019 года. Уже попадал в запас на матчи АПЛ, Лиги чемпионов. В матче Кубка Лиги этого сезона против «Уикомба» он вышел на 72-й минуте и забил первый мяч за основу на 88-й.
• Это постоянный игрок сборной Англии U21.
• Пеп Гвардиола лично следил за Палмером. В прошлом сезоне говорил: «Когда у меня есть время, я выезжаю на матчи молодежных команд. Я не буду рассказывать, за кем там слежу. Коул Палмер? Ладно, вы раскусили: потрясающий парень с большим будущим».
• Палмер начинал в нападении, но ушел в полузащиту из-за любви к Кевину Де Брюйне: «Восхищаюсь им. Я даже сменил позицию из-за Кевина. Мы знакомы, он – один из самых замечательных людей, которых я знаю лично. Мечтаю хотя бы на 10% достичь его таланта».
• Палмером в 2020-м интересовалась «Барселона» – не ушел из-за любви к «Ман Сити». Потом говорил: «Я обязан этому клубу всем – он дал мне путь в большой футбол. Не хочу думать, что смогу играть где-то, кроме «Манчестер Сити».