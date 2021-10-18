Молодой игрок «Ман Сити» сыграл два матча за день: вышел за взрослых и потом забил три за академию. Разница между матчами – два часа!

Два матча за день – Палмер моментально стал звездой в британских медиа. Он даже сказал, что чувствует после двух матчей за день: «Я сразу решил: если у меня не будет больше 30 минут на поле в матче за основу, то я буду играть за U23. Я делаю то, что люблю. Я не сделал ничего особенного. У меня появилась возможность сыграть за основу любимого клуба. Я использовал ее. Потом я сыграл за команду возраста, в котором получаю постоянную игровую практику. Да, забил три мяча. Все ради фанатов».

Что известно о Коуле Палмере:

• Это далеко не дебют Палмера за основу. Он привлекается к тренировкам со взрослым «Ман Сити» с 2019 года. Уже попадал в запас на матчи АПЛ, Лиги чемпионов. В матче Кубка Лиги этого сезона против «Уикомба» он вышел на 72-й минуте и забил первый мяч за основу на 88-й.

• Это постоянный игрок сборной Англии U21.