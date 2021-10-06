Украинец Зинченко и фото с россиянином Хабибом – лавина критики. Еще его проблемы: вопросы про стадион «МЮ» и слова тренера сборной про травму

Зинченко не был на «Олд Траффорд» – он приехал с командой на игру на «Энфилде». Отличить «Энфилд» от «Олд Траффорда» на фотографиях Зинченко можно по надписям Standard Chartered на трибунах. Банк Standard Chartered – это давний спонсор «Ливерпуля».

Зинченко был на трибунах, а не на поле, потому что травмировался. У него надрыв икроножной мышцы. Он не сыграет в ключевых матчах сборной Украины в квалификации к ЧМ-2022 в октябре против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Такую цитату выдал тренер сборной Александр Петраков:

«Сам виноват – с «Лейпцигом» получил травму, заболела икроножная мышца где-то на 10-й минуте второго тайма, но говорит, что у него такой характер – не умеет просить замену. Говорю, не умеешь – будешь лечиться. Саши будет очень не хватать – очень порядочный человек».

Украина идет второй в группе с пятью очками. У финнов столько же очков и на игру меньше, у Боснии – три очка и на игру меньше. После матчей в октябре украинцам останется единственная игра – с боснийцами в гостях.