Украинец Зинченко и фото с россиянином Хабибом – лавина критики. Еще его проблемы: вопросы про стадион «МЮ» и слова тренера сборной про травму
Александр Зинченко сфотографировался с Хабибом Нурмагомедовым и выложил три фотографии в инстраграм. Зинченко написал, что для него было удовольствием смотреть игру и общаться с Хабибом.
В комментариях Зинченко был раскритикован за фото с российским спортсменом. Мы не будем их цитировать, но в комментариях к посту в инстаграме негатива много. Особенно на фоне истории о совместных фото украинской прыгуньи Ярославы Магучих и Марии Ласицкене.
Но также люди очень часто задавали вопрос, что игрок «Ман Сити» Зинченко делал на домашнем стадионе «МЮ» – «Олд Траффорд».
Такой вопрос был задан, потому что везде мелькали новости о поездке Хабиба в Манчестер, где он встретился с Эвра, Роналду и Алексом Фергюсоном. Хабиб посетил «Олд Траффорд» и позировал с футболкой клуба.
Но не все узнали, что Хабиб попал и на игру «Ливерпуль» – «Ман Сити», где как раз смотрел ее в компании с Зинченко.
Зинченко не был на «Олд Траффорд» – он приехал с командой на игру на «Энфилде». Отличить «Энфилд» от «Олд Траффорда» на фотографиях Зинченко можно по надписям Standard Chartered на трибунах. Банк Standard Chartered – это давний спонсор «Ливерпуля».
Зинченко был на трибунах, а не на поле, потому что травмировался. У него надрыв икроножной мышцы. Он не сыграет в ключевых матчах сборной Украины в квалификации к ЧМ-2022 в октябре против Финляндии и Боснии и Герцеговины.
Такую цитату выдал тренер сборной Александр Петраков:
«Сам виноват – с «Лейпцигом» получил травму, заболела икроножная мышца где-то на 10-й минуте второго тайма, но говорит, что у него такой характер – не умеет просить замену. Говорю, не умеешь – будешь лечиться. Саши будет очень не хватать – очень порядочный человек».
Украина идет второй в группе с пятью очками. У финнов столько же очков и на игру меньше, у Боснии – три очка и на игру меньше. После матчей в октябре украинцам останется единственная игра – с боснийцами в гостях.