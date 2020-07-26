сборная Украины

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Врач сборной Украины умер от коронавируса
#сборная Украины
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Украинец Зинченко и фото с россиянином Хабибом – лавина критики. Еще его проблемы: вопросы про стадион «МЮ» и слова тренера сборной про травму
#Александр Зинченко
Страх, политика, долгое ожидание – такими словами Ракицкий официально попрощался со сборной
#Ярослав Ракицкий
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