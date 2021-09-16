Гвардиола отругал Грилиша и Мареза – после матча, где оба забили по голу. Hah, typical Guardiola
«Манчестер Сити» вынес 6:3 «Лейпциг» в первом туре Лиги чемпионов. Если за «Лейпциг» забивал только Нкунку, то за «Сити» отличились сразу шесть игроков. Среди них был даже защитник «Лейпцига» Мукиеле – он забил странный автогол.
Также в числе забивающих были еще два важных игрока.
⚽️ Рияд Марез исполнил пенальти.
⚽️ Джек Грилиш тоже забил плюс у него есть ассист. Это его дебютный матч в ЛЧ.
Вот классный гол Грилиша:
⚔️ Марез все равно получил от Гвардиолы за игру в защите.
⚔️ Грилишу тоже досталось, несмотря на общий уровень игры.
Очень эмоционально:
«Мы разговаривали о том, что они должны делать, в перерыве. И сделано это не было. Споры случаются», – объяснил причину ярости Гвардиола. Цитата Грилиша: «Не буду вдаваться в подробности – он может потребовать того же и на выходных. Он всегда хочет больше атакующих и защитных действий. Очевидно, что я буду к этому прислушиваться».
Когда Гвардиола тренировал «Баварию», всем запомнился эпизод после игры против дортмундской «Боруссии». Сыграли 0:0, но Гвардиола накричал на 21-летнего Киммиха. Сам Киммих объяснил: «Он отметил несколько вещей, которые я должен был выполнять лучше».
Гвардиола же им восхищался: «Это суперигрок. Я очень люблю этого парня. Мне нравится работать с игроками, которые учатся и всегда хотят развиваться».