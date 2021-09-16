Гвардиола отругал Грилиша и Мареза – после матча, где оба забили по голу. Hah, typical Guardiola

«Манчестер Сити» вынес 6:3 «Лейпциг» в первом туре Лиги чемпионов. Если за «Лейпциг» забивал только Нкунку, то за «Сити» отличились сразу шесть игроков. Среди них был даже защитник «Лейпцига» Мукиеле – он забил странный автогол.

Также в числе забивающих были еще два важных игрока.

⚽️ Рияд Марез исполнил пенальти.

⚽️ Джек Грилиш тоже забил плюс у него есть ассист. Это его дебютный матч в ЛЧ.

Вот классный гол Грилиша: