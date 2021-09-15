«Барселона» все пропустила с рикошетов и отскоков, но с «Баварией» все по делу. Ноль в створ за весь матч – такого в ЛЧ никогда не было

«Барселона» разгромлена 0:3 «Баварией» в первом туре Лиги чемпионов-2021/22. Гол Мюллера, дубль Левандовски – старая история, эти парни постарались и в памятных 8:2.

Но тогда такой результат был оглушительной сенсацией. Сейчас – снова разгром, пусть и в два раза менее болезненный, но вполне ожидаемый.

С одной стороны, «Барселоне» есть на что пожаловаться:

👻 Первый гол – Мюллер пробил в Гарсию, рикошетом от него мяч залетел в ворота.

👻 Второй гол – на отскоке после удара в штангу мяч добил Левандовски.

👻 Третий гол – см. пункт «второй гол».

В обзоре видно, насколько обидными получились голы: