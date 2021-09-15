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#Барселона #Лига чемпионов #Бавария

«Барселона» все пропустила с рикошетов и отскоков, но с «Баварией» все по делу. Ноль в створ за весь матч – такого в ЛЧ никогда не было

4 часа назад

«Барселона» разгромлена 0:3 «Баварией» в первом туре Лиги чемпионов-2021/22. Гол Мюллера, дубль Левандовски – старая история, эти парни постарались и в памятных 8:2.

Но тогда такой результат был оглушительной сенсацией. Сейчас – снова разгром, пусть и в два раза менее болезненный, но вполне ожидаемый.

С одной стороны, «Барселоне» есть на что пожаловаться:

👻 Первый гол – Мюллер пробил в Гарсию, рикошетом от него мяч залетел в ворота.

👻 Второй гол – на отскоке после удара в штангу мяч добил Левандовски.

👻 Третий гол – см. пункт «второй гол».

В обзоре видно, насколько обидными получились голы:

С другой стороны, если вы смотрели игру или видели обзор – то поняли, насколько разноуровневыми были соперники, и что качество голов никак не влияет на счет – он закономерен.

Для усиления эффекта – статистика матча. В ней – 17:5 по ударам в пользу «Баварии». И 7:0 – в створ. То есть «Барселона» ни разу не попала по воротам.

🎃 WhoScored скромно заметил, что еще не видел ни одного домашнего матча «Барсы» в Примере или ЛЧ, где у нее было бы ноль ударов в створ.

🎃 OptaJose идет дальше: такого с «Барсой» не случилась во всех матчах ЛЧ, начиная с сезона-2003/04.

🎃 Твиттер MisterChip (Alexis) заявил, что у «Барсы» за всю историю ЛЧ никогда не было матча с нулем ударов в створ.

Можно усилить и еще. Последние три домашних матча «Барселоны» в ЛЧ это:

💀 0:3 от «Ювентуса» (и потеря первого места в группе ЛЧ).

💀 1:4 от «ПСЖ» (и это повлияло на вылет в 1/8 финал).

💀 0:3 от «Баварии» (старт нового сезона).

«К тому времени, когда игра закончилась, на поле были мальчики против мужчин», – вердиктGoal.com. Так и есть – последние 20 минут за «Барсу» играли четыре футболиста не старше 18 лет, это Педри, Демир, Гави и Бальде.

С другой стороны, австрийский «Зальцбург» с составом, где средний возраст был 22 года, натрепал нервов более высококлассной «Севилье» и даже увез из Испании ничью. «Что есть, то есть», – заключил Пике. А Куман призвал ждать возвращения травмированных.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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