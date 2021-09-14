Пять игроков «Зенита» не встали на колено перед игрой с «Челси»

На Евро-2020 перед матчем России и Бельгии бельгийские игроки встали на колено, российские – нет. Игра проходила в Санкт-Петербурге, и стадион освистал бельгийцев за этот жест.

УЕФА призвал зрителей относиться к жесту с уважением. Но также на Евро игроки сборной Украины не встали на колено перед игрой с Англией.

Ранее в марте перед игрой Англия – Сан-Марино на колено встал судья Левников. А судья Карасев перед матчем «Ман Сити» – «Боруссия» делать этого не стал.