Пять игроков «Зенита» не встали на колено перед игрой с «Челси»
Перед матчем «Зенита» и «Челси» в Лондоне в первом туре Лиге чемпионов-2021/22 прошла акция среди игроков против расизма.
У «Челси» почти все игроки встали на колено, у «Зенита» к ним присоединились Азмун, Сантос, Малком, Клаудиньо, Вендел и Барриос. Не преклоняли колено Крицюк, Кузяев, Сутормин, Ракицкий и Чистяков.
«Челси» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов встречался с «Краснодаром». В составе «Краснодара» не встали на колено Смольников, Мартынович и Рамирес, когда матч был в Лондоне.
Только два игрока «Краснодара» встали на колено в домашней игре.
На Евро-2020 перед матчем России и Бельгии бельгийские игроки встали на колено, российские – нет. Игра проходила в Санкт-Петербурге, и стадион освистал бельгийцев за этот жест.
УЕФА призвал зрителей относиться к жесту с уважением. Но также на Евро игроки сборной Украины не встали на колено перед игрой с Англией.
Ранее в марте перед игрой Англия – Сан-Марино на колено встал судья Левников. А судья Карасев перед матчем «Ман Сити» – «Боруссия» делать этого не стал.