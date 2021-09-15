Ромелу Лукаку
Лига чемпионов
Виктор Васин
Георгий Джикия
Дмитрий Чистяков
Игорь Дивеев
Андрей Семенов
Дмитрий Игнашевич
Челси
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#Ромелу Лукаку #Лига чемпионов #Челси #Дмитрий Чистяков #Игорь Дивеев #Дмитрий Игнашевич #Виктор Васин #Георгий Джикия #Андрей Семенов

Как Лукаку обожает русских защитников – он забил уже из-под 6 разных человек: от Игнашевича до Чистякова

55 минут назад

«Зенит» проиграл «Челси» в первом туре Лиги чемпионов-2021/22, а победный гол в этом матче забил Ромелу Лукаку.

Коллекция русских защитников у бельгийца теперь пополнилась Дмитрием Чистяковым. Именно его опередил Лукаку в борьбе, забивая гол.

Такое мы уже видели летом. Лукаку использовал ошибку Андрея Семенова и забил сборной России.

А потом еще и умчался от Игоря Дивеева – так бельгийцы разгромили наших в стартовом матче.

В квалификации Лукаку забил нашим в Санкт-Петербурге, ускользнув от Георгия Джикии.

Если открутить на 2010-й год, то там Лукаку забивал нашим в товарищеской игре. Легко получилось после ляпа Акинфеева, не успел Сергей Игнашевич. Но винить Игнашевича сложно. 

А во втором голе Лукаку продавил Виктора Васина. Обзор матча легко можно найти в ютубе.

Широков не подстраховал, а Васин уже за кадром

На клубном уровне Лукаку еще и запихал два гола ЦСКА в Лиге чемпионов. Случилось это в Москве. Сначала опередил Игнашевича, забив головой, а потом легко забил с прострела после того, как по мячу промахнулся Василий Березуцкий

Он забил и в Манчестере – уже не справился Васин.

Четыре гола клубам и пять голов сборной – итого девять.

Список жертв, которые проиграли ему борьбу один в один:

⛄️ Виктор Васин

⛄️ Сергей Игнашевич

⛄️ Георгий Джикия

⛄️ Андрей Семенов

⛄️ Игорь Дивеев

⛄️ Дмитрий Чистяков

Все матчи, в которых забивал Лукаку, наши проиграли.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency / ZUMAPRESS.com / imago sportfotodienst / www.imago-images.de / Global Look Press
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