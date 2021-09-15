Как Лукаку обожает русских защитников – он забил уже из-под 6 разных человек: от Игнашевича до Чистякова
«Зенит» проиграл «Челси» в первом туре Лиги чемпионов-2021/22, а победный гол в этом матче забил Ромелу Лукаку.
Коллекция русских защитников у бельгийца теперь пополнилась Дмитрием Чистяковым. Именно его опередил Лукаку в борьбе, забивая гол.
Такое мы уже видели летом. Лукаку использовал ошибку Андрея Семенова и забил сборной России.
А потом еще и умчался от Игоря Дивеева – так бельгийцы разгромили наших в стартовом матче.
В квалификации Лукаку забил нашим в Санкт-Петербурге, ускользнув от Георгия Джикии.
Если открутить на 2010-й год, то там Лукаку забивал нашим в товарищеской игре. Легко получилось после ляпа Акинфеева, не успел Сергей Игнашевич. Но винить Игнашевича сложно.
А во втором голе Лукаку продавил Виктора Васина. Обзор матча легко можно найти в ютубе.
На клубном уровне Лукаку еще и запихал два гола ЦСКА в Лиге чемпионов. Случилось это в Москве. Сначала опередил Игнашевича, забив головой, а потом легко забил с прострела после того, как по мячу промахнулся Василий Березуцкий.
Он забил и в Манчестере – уже не справился Васин.
Четыре гола клубам и пять голов сборной – итого девять.
Список жертв, которые проиграли ему борьбу один в один:
⛄️ Виктор Васин
⛄️ Сергей Игнашевич
⛄️ Георгий Джикия
⛄️ Андрей Семенов
⛄️ Игорь Дивеев
⛄️ Дмитрий Чистяков
Все матчи, в которых забивал Лукаку, наши проиграли.