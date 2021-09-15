Как Лукаку обожает русских защитников – он забил уже из-под 6 разных человек: от Игнашевича до Чистякова

Если открутить на 2010-й год, то там Лукаку забивал нашим в товарищеской игре. Легко получилось после ляпа Акинфеева, не успел Сергей Игнашевич. Но винить Игнашевича сложно.

А во втором голе Лукаку продавил Виктора Васина. Обзор матча легко можно найти в ютубе.