Дмитрий Игнашевич

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Сын Сергея Игнашевича перешел в «Знамя Труда»
#Дмитрий Игнашевич
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Как Лукаку обожает русских защитников – он забил уже из-под 6 разных человек: от Игнашевича до Чистякова
#Ромелу Лукаку
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