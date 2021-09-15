Молдавский «Шериф» – это 0 молдаван в основе и гол в Лиге чемпионов от форварда из ФНЛ
Молдавский «Шериф» победил «Шахтер» (2:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Шериф» в этой игре забил дебютные голы в своей истории выступлений в основном розыгрыше ЛЧ (тоже первом). «Теута», «Алашкерт», «Црвена Звезда», «Динамо Загреб» – эти клубы были соперниками «Шерифа» до группового этапа этой Лиги чемпионов.
Их «Шериф» прошел, а теперь совершил сенсацию уже в основном розыгрыше. В команде работает украинский тренер Юрий Вернидуб. Его слова перед матчем: «Давайте дождемся игры и посмотрим, кто лучше подготовился и изучил соперника, кто смог победить. По крайне мере я жду игры точно так же, как и вся команда, ведь для нас это первая Лига чемпионов».
«Шериф» подходил к «Шахтеру» без главного бомбардира клуба в квалификации Лиги чемпионов. Натурализованный бразилец Луваннор пришел в клуб в июле, а потом забил сразу четыре гола соперникам по квалификации. «Шериф» в итоге попал в Лигу чемпионов, а Луваннор через два месяца уехал в Саудовскую Аравию. Он свою задачу выполнил.
Что еще надо знать об этом успехе «Шерифа»:
🎲 Transfermarkt оценивает состав «Шерифа» в 11,68 миллиона евро. Франк Кастаньеда – самый дорогой игрок (миллион евро). «Шахтер» оценивается там же в 183 миллиона евро. Тете, Соломон и Додо стоят по 20 миллионов – каждый почти в два раза дороже целого состава «Шерифа». У «Шахтера» дешевле Кастаньеды из игроков основы стоит только Мудрик (900 тысяч).
🎲 Против «Шахтера» на поле не вышел ни один молдавский игрок. Даже на замену в этом матче появлялись только легионеры. Всего на Лигу чемпионов заявлены пять молдавских футболистов. Четыре из них были на скамейке запасных в первом туре, полузащитник Белоусов пропустил игру из-за травмы. Матч проходил в Тирасполе – хотя бы это напоминало о реальности «Шерифа».
🎲 «Шериф» заявил на Лигу чемпионов игроков из 14 разных стран. Гана, Бразилия, Колумбия, Греция, Перу, Люксембург, Мали, Узбекистан, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Гвинея – представители этих стран вышли на поле против «Шахтера». Интересно, что в сумме обе команды заявили на матч 13 бразильских игроков. Из них сыграли 12.
🎲 Адама Траоре и Момо Янсане – авторы голов «Шерифа» в матче с «Шахтером». Траоре пришел в клуб из команды «Аль-Адалх», которая играет в Саудовской Аравии. Янсане вообще помогал «Нижнему Новгороду» выходить в РПЛ. В прошлом сезоне он забил шесть голов за 16 матчей в ФНЛ. В чемпионате Молдавии у Янсане все веселее: четыре гола в трех играх.
🎲 Два ассиста в матче Лиги чемпионов сделал 28-летний бразильский защитник Криштиану. Его карьера связана с «Шерифом» еще с 2017 года. До этого Криштиану выступал за команду «Волта-Редонда» из Бразилии. Вратарь Атанасидис – один из самых известных игроков «Шерифа». В прошлом сезоне он играл за греческий АЕК.
🎲 Официальный сайт УЕФА рассказывал в превью Лиги чемпионов о статистике тренера «Шерифа» Вернидуба. До этой Лиги чемпионов он много работал в чемпионате Украины. Там постоянно играл против «Шахтера»: выиграл три матча и один раз сыграл вничью за 23 матча. В роли тренера «Зари» Вернидуб проигрывал «Шахтеру» финал Кубка Украины. Вот и реванш.
«Шериф» впервые в истории победил в основной стадии Лиги чемпионов. Он обыграл «Шахтер» в дебютном матче