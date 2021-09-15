Молдавский «Шериф» – это 0 молдаван в основе и гол в Лиге чемпионов от форварда из ФНЛ

Молдавский «Шериф» победил «Шахтер» (2:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Шериф» в этой игре забил дебютные голы в своей истории выступлений в основном розыгрыше ЛЧ (тоже первом). «Теута», «Алашкерт», «Црвена Звезда», «Динамо Загреб» – эти клубы были соперниками «Шерифа» до группового этапа этой Лиги чемпионов.

Их «Шериф» прошел, а теперь совершил сенсацию уже в основном розыгрыше. В команде работает украинский тренер Юрий Вернидуб. Его слова перед матчем: «Давайте дождемся игры и посмотрим, кто лучше подготовился и изучил соперника, кто смог победить. По крайне мере я жду игры точно так же, как и вся команда, ведь для нас это первая Лига чемпионов».

«Шериф» подходил к «Шахтеру» без главного бомбардира клуба в квалификации Лиги чемпионов. Натурализованный бразилец Луваннор пришел в клуб в июле, а потом забил сразу четыре гола соперникам по квалификации. «Шериф» в итоге попал в Лигу чемпионов, а Луваннор через два месяца уехал в Саудовскую Аравию. Он свою задачу выполнил.