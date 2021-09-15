«Шериф» впервые в истории победил в основной стадии Лиги чемпионов. Он обыграл «Шахтер» в дебютном матче

«Шериф» и «Шахтер» сыграли в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. После этого матча «Шериф» набрал 3 очка и возглавил группу D.

«Шахтер» больше владел мячом (75% против 25%), чаще бил по воротам (20 против 11), но реже попадал в створ (3 против 4).

Для «Шерифа» это дебютная игра на такой стадии. С 2001 года он 18 раз играл в квалификации ЛЧ, но еще ни разу не попадал в финальную часть турнира. Его лучшими результатами в еврокубках были четыре выхода в групповую стадию Лиги Европы.

Также в группе выступают «Интер» и «Реал», но они еще не сыграли свой матч. Следующая игра «Шерифа» в ЛЧ будет «Реалом», «Шахтера» – с «Интером». Оба матча пройдут 28 сентября.