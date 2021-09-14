Лига чемпионов изменила формат календаря в группах. Главное: теперь команда не сможет дома и начинать, и заканчивать
Впервые групповой этап в Кубке чемпионов появился в сезоне-1991/92. Это был последний сезон Кубка чемпионов, далее турнир стал проводиться под названием «Лига чемпионов» и неизменно с группами.
В сезоне-1991/92 были две группы по четыре команды, шесть матчей на каждого – дома и в гостях против трех соперников. Ровно 30 сезонов в группах расписание строилось по одному и тому же принципу.
Какой принцип у расписания в Лиге чемпионов
- Первый тур повторяется в пятом, но на полях тех команд, которые в первом были гостями.
- Второй тур повторяется в шестом, аналогичный принцип.
- Третий и четвертый тур – спаренные. Кто играет дома в третьем или четвертом – нет четкого принципа.
- Эту систему часто обозначают АВССАВ (где А – первый тур, повторяющийся в пятом, и так далее).
Зная расписание первого тура, можно было легко сформировать его и на второй, пятый и шестой туры. Формирование матчей во второй игровой день вообще имело один единственный вариант:
- Например, в первом туре команда 1 принимает команду 2, команда 3 играет дома с командой 4.
- Во втором туре команда 1 должна играть в гостях и против команды, не игравшей дома. Не играла дома 2, но против нее матч только что был. Не играла 4 – значит с ней в гостях. Аналогично с 2 и 3. Команда 2 играла в гостях, а теперь принимает команду 3.
- Пятый тур повторяет первый, только матчи наоборот (кто играл дома – теперь в гостях), в шестом – так же по сравнению со вторым.
Простой и понятный подход. Но был и не очень справедливый момент.
Не у всех команд равные условия
- Команда, начинавшая турнир в гостях, заканчивала его также на выезде. Раз первый тур у нее гостевой, тогда пятый – домашний, значит, шестой снова гостевой.
- Команда, начинавшая дома, заканчивала дома: домашний первый тур – значит, пятый гостевой. И шестой – домашний.
Приоритета ни у кого не было – расписание согласовывалось после жеребьевки.
Российские клубы от этого страдали
Недостаток такого подхода всегда сказывался на российских клубах. Так как матчи шестого тура проходят в декабре, УЕФА автоматически формировал расписание таким образом, чтобы он не проводился в странах, где холодно.
Именно поэтому российские клубы начинали на выезде и заканчивали тоже. Правило не работало лишь тогда, когда в Лиге чемпионов было два групповых этапа (и первый заканчивался в начале ноября): так в одном из сезонов «Спартак» начинал против «Байера» и заканчивал против «Реала» дома, аналогично было у «Локомотива» (начало с «Андерлехтом», конец с «Реалом»; начало с «Боруссией», конец с «Реалом»).
Теплый стадион «Зенита» пятый раз будет принимать матчи в группе еврокубков, но клуб всего лишь раз начинал и заканчивал на нем групповой этап. Было это в прошлом сезоне, оба раза были поражения 1:2 (от «Брюгге» и «Боруссии»).
УЕФА поменял расписание – теперь нет несправедливости
Это было первым впечатлением после изучения расписания на сезон-2021/22. Привычный формат со спаренными турами ABCCAB изменился. Он превратился в ABCCBA.
Смотрим расписание «Зенита»:
- «Челси» – «Зенит».
- «Зенит – «Мальме».
- «Зенит – «Ювентус».
- «Ювентус» – «Зенит».
- «Мальме» – «Зенит».
- «Зенит» – «Челси».
По старой схеме «Зенит» бы играл дома против «Челси» в пятом туре, а заканчивал бы на выезде в Мальме. И тогда первый и шестой туры были бы выездными. Сейчас – выездной первый, а шестой – домашний.
Это отражено в документации УЕФА, но, кажется, правила еще старые: «Клуб не играет более двух домашних или двух выездных матчей подряд, и каждый клуб играет один домашний матч и один выездной матч в первые и два последних игровых дня».
А почему бы не пустить туры по самому логичному пути – друг за другом (АВСАВС)?
То есть речь о том, чтобы соперники из первого тура встречались в четвертом, из второго – в пятом, из третьего – в шестом. В этом случае нарушится принцип, и какая-то из команд обязательно сыграет два подряд матча дома или на выезде в последнем туре. Или же у кого-то получится длинная серия из трех матчей дома.
Например, такое расписание:
- «Челси» – «Зенит», «Мальме» – «Ювентус».
- «Зенит» – «Мальме», «Ювентус» – «Челси».
- «Зенит» – «Ювентус», «Челси» – «Мальме».
- «Зенит» – «Челси», «Ювентус» – «Мальме».
- «Мальме» – «Зенит», «Челси» – «Ювентус».
- «Ювентус» – «Зенит», «Мальме» – «Челси».
Недостатки: у «Зенита» три матча подряд дома, у «Мальме» два последних матча дома, а у «Зенита» – в гостях.
Или такой вариант (переставить хозяев и гостей в третьем туре):
- «Челси» – «Зенит», «Мальме» – «Ювентус».
- «Зенит» – «Мальме», «Ювентус» – «Челси».
- «Ювентус» – «Зенит», «Мальме» – «Челси».
- «Зенит» – «Челси», «Ювентус» – «Мальме».
- «Мальме» – «Зенит», «Челси» – «Ювентус».
- «Зенит» – «Ювентус», «Челси» – «Мальме».
Недостатки: у «Челси» три подряд игры в гостях и две последние дома, у «Юве» – две последние в гостях.
Таким образом, система ABCCAB позволяла избегать таких проблем, у команд точно не было двух подряд матчей дома или на выезде в последних двух турах. Но слишком долго существовал недостаток, когда одна команда начинала и заканчивала в гостях, а другая – дома.
Теперь в ЛЧ действует система АВССВА. Она пока еще непривычна, но кажется чуть более справедливой.