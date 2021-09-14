Лига чемпионов изменила формат календаря в группах. Главное: теперь команда не сможет дома и начинать, и заканчивать

Впервые групповой этап в Кубке чемпионов появился в сезоне-1991/92. Это был последний сезон Кубка чемпионов, далее турнир стал проводиться под названием «Лига чемпионов» и неизменно с группами.

В сезоне-1991/92 были две группы по четыре команды, шесть матчей на каждого – дома и в гостях против трех соперников. Ровно 30 сезонов в группах расписание строилось по одному и тому же принципу.

Какой принцип у расписания в Лиге чемпионов

Первый тур повторяется в пятом, но на полях тех команд, которые в первом были гостями.

Второй тур повторяется в шестом, аналогичный принцип.

Третий и четвертый тур – спаренные. Кто играет дома в третьем или четвертом – нет четкого принципа.

Эту систему часто обозначают АВССАВ (где А – первый тур, повторяющийся в пятом, и так далее).

Зная расписание первого тура, можно было легко сформировать его и на второй, пятый и шестой туры. Формирование матчей во второй игровой день вообще имело один единственный вариант:

Например, в первом туре команда 1 принимает команду 2, команда 3 играет дома с командой 4.

Во втором туре команда 1 должна играть в гостях и против команды, не игравшей дома. Не играла дома 2, но против нее матч только что был. Не играла 4 – значит с ней в гостях. Аналогично с 2 и 3. Команда 2 играла в гостях, а теперь принимает команду 3.

Пятый тур повторяет первый, только матчи наоборот (кто играл дома – теперь в гостях), в шестом – так же по сравнению со вторым.

Простой и понятный подход. Но был и не очень справедливый момент.