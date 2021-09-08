Лого Лиги чемпионов придумал основатель фирмы, которая сделала лого Durex. Все чуть не сорвалось: на презентации кто-то пульнул мяч из офиса
Лого Лиги чемпионов – самый узнаваемый логотип. Он существует с 1992 года, и ни разу УЕФА не думал о его замене. Мишель Платини как-то сказал:
«Звезды на логотипе Лиги чемпионов – это наш бренд. Его [логотип] ничем не заменить. Он неразрывно связан с лучшими моментами в истории футбола».
Кто придумал логотип ЛЧ: дизайнер опоздал по срокам, но УЕФА принял его работу
В 1992 году УЕФА задумал визуальную революцию еврокубков, чтобы сильнее подчеркнуть их значимость. Тогда организация обратилась к 50 дизайнерам с заказом логотипа Лиги чемпионов – и эти дизайнеры были по всей Европе.
Одним из них был промышленный дизайнер Фил Клементс. Клементс основал агентсво Design Bridge, у которого были офисы по всей Англии. Со временем география фирмы расширялась, и теперь у нее есть представительства в Амстердаме, Сингапуре, Нью-Йорке и Шанхае. Позже Design Bridge разработала логотипы для таких известных фирм, как Guinness (пивной бренд), Durex (контрацептивы), Hellmann’s (торговая фирма, главным продуктом которого считается кетчуп и майонез).
Но головной офис всегда находился в Лондоне – и именно туда пришел запрос от УЕФА.
Клементс рассказывал: «Для меня это был новый вызов. Я и мои сотрудники любили футбол. Но никогда ничего не делали для клубов или футбольных организаций. Признаюсь честно, над тем, что должно быть в этом логотипе, мы думали всего пару дней. Невероятно, но пять человек, которые помогали мне в этой работе, полностью поддержали меня в идее».
А идея была очень простой. С самого первого дня Клементс сравнивал участников Лиги чемпионов со звездами. Поэтому на логотипе Лиги чемпионов были 8 звезд, символизирующие групповой этап Кубка чемпионов-1992/93. Клементс рассказывал, что это была просьба УЕФА:
«Да, мистер Юханссон (бывший президент УЕФА) действительно попросил нас, чтобы мы [дизайнеры, принимавшие участие в конкурсе] посвятили какую-то деталь участникам той стадии. Мы нарисовали их как звезды. И я подумал: «А зачем нагромождать набросок чем-то другим?» На этой мысли и договорились».
Фил Клементс и его команда недолго думали над логотипом ЛЧ, зато долго его сдавала на рассмотрение. Они не уложились в сроки, но УЕФА согласился подождать команду. И в итоге одобрил ее вариант.
Истории вокруг логотипа ЛЧ: почти не изменялся, Клементс искал на чердаке набросок, чтобы доказать авторство
• За 29 лет существования турнира он менялся пять раз: изменялся размер звезд, появлялось название UEFA и дуга с ним.
• Патчи ЛЧ менялись чаще.
• В какой-то момент Клементс получил повестку в суд, потому что несколько дизайнеров обвиняли его в краже интеллектуальной собственности. Клементсу пришлось искать первый набросок логотипа на чердаке.
• Клементс говорил, что это была его первая большая победа. Когда он участвовал на крупнейших конкурсах раньше, то ни разу не доходил до финала.
• Клементса не приглашали на первые матчи Лиги чемпионов: «Туда ходили большие шишки. Куда мне, неизвестному дизайнеру, до них?»
• Однажды Клементс говорил, что неназванный клуб из Чемпионшипа предложил создать новый логотип для него. Но Клементс и его компания отказались.
• А еще Клементсу не нравилось, что его логотип не используется для создания мячей под Лигу чемпионов. А вот те, что использовались в турнире в разное время:
• Однажды Клементс сильно поругался с другом-болельщиком «Тоттенхэма», который назвал лого ЛЧ унылым.
• Кстати, презентация логотипа почти сорвалась. УЕФА нанес его на специальный матч, но один из сотрудников заигрался с ним и выпнул из здания через открытое окно. Мяч в итоге нашли.