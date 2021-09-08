Лого Лиги чемпионов придумал основатель фирмы, которая сделала лого Durex. Все чуть не сорвалось: на презентации кто-то пульнул мяч из офиса

Кто придумал логотип ЛЧ: дизайнер опоздал по срокам, но УЕФА принял его работу

В 1992 году УЕФА задумал визуальную революцию еврокубков, чтобы сильнее подчеркнуть их значимость. Тогда организация обратилась к 50 дизайнерам с заказом логотипа Лиги чемпионов – и эти дизайнеры были по всей Европе.

Одним из них был промышленный дизайнер Фил Клементс. Клементс основал агентсво Design Bridge, у которого были офисы по всей Англии. Со временем география фирмы расширялась, и теперь у нее есть представительства в Амстердаме, Сингапуре, Нью-Йорке и Шанхае. Позже Design Bridge разработала логотипы для таких известных фирм, как Guinness (пивной бренд), Durex (контрацептивы), Hellmann’s (торговая фирма, главным продуктом которого считается кетчуп и майонез).

Но головной офис всегда находился в Лондоне – и именно туда пришел запрос от УЕФА.

Клементс рассказывал: «Для меня это был новый вызов. Я и мои сотрудники любили футбол. Но никогда ничего не делали для клубов или футбольных организаций. Признаюсь честно, над тем, что должно быть в этом логотипе, мы думали всего пару дней. Невероятно, но пять человек, которые помогали мне в этой работе, полностью поддержали меня в идее».

А идея была очень простой. С самого первого дня Клементс сравнивал участников Лиги чемпионов со звездами. Поэтому на логотипе Лиги чемпионов были 8 звезд, символизирующие групповой этап Кубка чемпионов-1992/93. Клементс рассказывал, что это была просьба УЕФА:

«Да, мистер Юханссон (бывший президент УЕФА) действительно попросил нас, чтобы мы [дизайнеры, принимавшие участие в конкурсе] посвятили какую-то деталь участникам той стадии. Мы нарисовали их как звезды. И я подумал: «А зачем нагромождать набросок чем-то другим?» На этой мысли и договорились».

Фил Клементс и его команда недолго думали над логотипом ЛЧ, зато долго его сдавала на рассмотрение. Они не уложились в сроки, но УЕФА согласился подождать команду. И в итоге одобрил ее вариант.