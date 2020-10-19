Гимн Лиги чемпионов создан из музыки XVIII века. Автор переделал одну мелодию и до сих пор получает гонорары
Гимн Лиги чемпионов – неизменная мелодия, сопровождающая каждый матч турнира, начиная с 1992 года.
Кубок чемпионов превратился в Лигу с двумя группами и финалом среди их победителей, потом расширялся до шести и восьми групп, проходил в два групповых этапа, потом плей-офф начинался с 1/8 финала. Форматы менялись, а гимн оставался прежним. Ему почти 30 лет.
Что мы знаем о нем вкратце:
- Он исполняется на трех официальных языках УЕФА – английском, немецком и французском. Это не разные версии, просто его текст состоит из предложений на этих трех языках.
- У него есть несколько обработок, а полная версия длится три минуты.
- Мелодия ЛЧ – это аранжировка гимна Генделя «Садок-Священник», который был написан еще в 1727 году по случаю коронации короля Георга II.
- Примерно так звучал этот гимн. В комментариях в ютубе многие подпевают словами из гимна ЛЧ.
Знаменитости его обожают:
• Криштиану Роналду попал на камеры подпевающим гимну перед четвертьфиналом ЛЧ «Реала» и «Атлетико» в 2015-м.
• У Эрлинга Холанда гимн ЛЧ – мелодия будильника: «У меня всегда идеальное начало дня».
• Английские СМИ в своих материалах о гимне часто приводят слова Гарета Бэйла о том, что желание регулярно играть под гимн ЛЧ было одной из причин его перехода в «Реал».
• Зинедин Зидан называл его волшебной музыкой, говорил, что композиция сразу же завораживает и поглощает внимание.
• Лионель Месси говорил, что, слушая его на поле, понимаешь, насколько важная предстоит игра. Луис Суарес считает, что даже на трибунах гимн слышится потрясающе. Тиаго Силва говорил про мурашки на коже во время прослушивания. Большие и опытные профи, а до сих пор впечатлены.
Факты вокруг гимна Лиги чемпионов, который за 28 лет даже и не думал надоесть:
• Оригинал исполнен хором Академии Святого Мартина в полях и Королевским филармоническим оркестром. Автор текста – британский композитор Тони Бриттен, он же и адаптировал гимн Гендель под главную музыку ЛЧ. Бриттен – выпускник Королевского музыкального колледжа.
• Когда был Кубок чемпионов, никакого гимна не существовало. С превращением в ЛЧ УЕФА надеялся улучшить имидж футбола, который был изрядно испорчен большими фанатскими беспорядками (именно в 1980-х были трагедии на «Эйзеле» и «Хиллсборо»).
В 80-е английские клубы изолировали от Европы за беспорядки фанатов и гибель людей. Это изменило всю историю футбола: от тактики до экономики
• Повлиял и ЧМ-1990. Гимн с итальянского турнира запомнился на долгие годы и до сих пор выделяется, как один из самых красивых за все время. Но УЕФА обратил внимание на классическую музыку – Три тенора (Доминго, Каррерас, Паваротти) выступили прямо перед стартом. И было ясно, что с отличным музыкальным сопровождением по-другому будет смотреться и турнир.
Определиться УЕФА не мог, тогда Бриттен собрал плейлист из классической музыки. Так чиновники из УЕФА выбрали композицию «Садок-Священник».
• Бриттен отнесся к написанию музыки, как к простому заказу: «Это прозвучит высокомерно, но в то время я много работал на телевидении, так что это была просто еще одна работа». Притом Бриттен хоть и болеет за «Кристал Пэлас», но не фанатеет так уж сильно: «Я бы скорее предпочел посмотреть регби, чем футбол».
• УЕФА не предоставил Бриттену слов, но очень хотел, чтобы они были на трех языках. Он выбрал несколько возвеличивающих слов. Так получились куплеты, которые мы знаем: там и о лучших командах, и о чемпионах, и о великом спортивном событии.
• В относительно свежем интервью Бриттена для ВВС – новые подробности: «Я все еще получаю гонорары, но это не миллионы. В основном это от вещателей, но есть и места, как Китай и Россия, где я не получаю ни копейки – безумие».
• Бриттен рассказывал, что была также фанковая и битовая версии гимнов, но УЕФА, проводя ребрендинг, подчеркнул ценность действующего гимна для футбола, сравнив его с красным цветом для «Кока-Колы».
• Не все фанаты любят наслаждаться гимном. Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола просил болельщиков не освистывать музыку. Обращался и Компани - не помогло.
Так фанаты протестуют против УЕФА и несправедливых по их мнению решений в отношении клуба: недостаточные штрафы соперников за расизм (в Лиге Европы в начале 2010-х), недопуск фанатов на закрытую игру против ЦСКА и, конечно, ФФП. УЕФА одно время подумывал о наказании «Сити» за это, но так этого и не сделал.
• Даже если очень хочется купить эту мелодию – ничего не выйдет, она просто не продается. Легально скачать тоже нельзя. Права на нее принадлежат УЕФА.
29-й сезон Лиги чемпионов уже стартовал, но основная часть начинается с 20 октября, когда пройдут первые матчи группового этапа. Впервые в нем сыграют три российские команды – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». До конца года гимн ЛЧ на российских стадионах прозвучит сразу девять раз.