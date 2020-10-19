Гимн Лиги чемпионов создан из музыки XVIII века. Автор переделал одну мелодию и до сих пор получает гонорары

Факты вокруг гимна Лиги чемпионов, который за 28 лет даже и не думал надоесть:

• Оригинал исполнен хором Академии Святого Мартина в полях и Королевским филармоническим оркестром. Автор текста – британский композитор Тони Бриттен, он же и адаптировал гимн Гендель под главную музыку ЛЧ. Бриттен – выпускник Королевского музыкального колледжа.

• Когда был Кубок чемпионов, никакого гимна не существовало. С превращением в ЛЧ УЕФА надеялся улучшить имидж футбола, который был изрядно испорчен большими фанатскими беспорядками (именно в 1980-х были трагедии на «Эйзеле» и «Хиллсборо»).

В 80-е английские клубы изолировали от Европы за беспорядки фанатов и гибель людей. Это изменило всю историю футбола: от тактики до экономики

• Повлиял и ЧМ-1990. Гимн с итальянского турнира запомнился на долгие годы и до сих пор выделяется, как один из самых красивых за все время. Но УЕФА обратил внимание на классическую музыку – Три тенора (Доминго, Каррерас, Паваротти) выступили прямо перед стартом. И было ясно, что с отличным музыкальным сопровождением по-другому будет смотреться и турнир.

Определиться УЕФА не мог, тогда Бриттен собрал плейлист из классической музыки. Так чиновники из УЕФА выбрали композицию «Садок-Священник».

• Бриттен отнесся к написанию музыки, как к простому заказу: «Это прозвучит высокомерно, но в то время я много работал на телевидении, так что это была просто еще одна работа». Притом Бриттен хоть и болеет за «Кристал Пэлас», но не фанатеет так уж сильно: «Я бы скорее предпочел посмотреть регби, чем футбол».