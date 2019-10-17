В 80-е английские клубы изолировали от Европы за беспорядки фанатов и гибель людей. Это изменило всю историю футбола: от тактики до экономики

В автобиографии сам Платини объяснялся и рассказывал видение той истории:

«В раздевалку входит наш врач. Он в ужасе: «Есть раненые. Возможно, даже мертвые». Мы не можем в это поверить. В коридорах царит тревожное оживление, бегут врачи, пожарные, санитары с носилками. Слышатся голоса: «Несчастный случай», «Рухнула стена».

Ровно в 8:00 к нам приходит один из ответственных лиц УЕФА Ротенбюллер. Он страшно подавлен: «Дело приняло слишком серьезный оборот, срочно созываем совет, который вынесет решение о возможности проведения матча».

Ротенбюллер обращается к нам: «Если вы откажетесь играть, то будет уже не тридцать, а сто мертвецов».

Выйти на матч заставили и «Ливерпуль». Марк Лоуренсон вспоминал, что в какой-то момент в раздевалку вошел представитель бельгийской полиции. Офицер настаивал на том, что матч нужно сыграть. Из раздевалки послышалось вполне резонное замечание: «Какой смысл играть в футбол, если из-за него погибли люди?».

В финальном матче Лоуренсон отыграл всего три минуты − в начале игры он вывихнул плечо и тут же уехал в больницу. В это время брюссельский госпиталь был заполнен ранеными:

«Я был в помещении с 24 койками, и у дверей этой палаты стоял парень в военной форме, с автоматом, и охранял меня. Он почти не говорил по-английски. Я помню, как очнулся от анестезии и пытался рассказать ему, что произошло, а он все время отворачивался. Назавтра мне привезли спортивный костюм и мне пришлось одеть его наизнанку, чтобы не было видно эмблемы «Ливерпуля». Меня выводили из больницы через выход для персонала».

В аэропорту «Ливерпуль» охраняли шесть нарядов полиции. Итальянские фаны хотели перевернуть автобус команды и прорваться к игрокам. В них летели плевки и оскорбления. «Ливерпуль» уезжал в статусе убийц.

Даже спустя полгода команда не обсуждала тот день:

«Это был слон в маленькой комнате. Говорить на эту тему просто было не принято, ни когда мы собирались всей командой, ни даже когда оставались наедине с самыми близкими друзьями. Просто табу», − вспоминал Лоуренсон.

В автобиографии Платини рассказывал, что награждение «Ювентуса» проходило в строгой и траурной обстановке. Болельщики, видевшие тот матч, говорят об обратном − после вручения трофея футболисты пели, прыгали от радости и делали круги почета по стадиону.

Франческо Каремани, у которого на «Эйзеле» погиб друг, рассказывал о неприемлемом поведении игроков:

«Нам стыдно вспоминать о некоторых вещах. Как праздновал гол Платини, как тысячи людей пели «Слава, слава, Алелуйя» на стадионе, где лежало 39 тел погибших. «Ювентус» не гордится этим.