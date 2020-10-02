Кубок Лиги чемпионов сделали отец и сын. Они подгоняли сроки под свадебное путешествие и макет под вкусы всех наций
Генсек УЕФА выбрал другой вариант (трубообразный), но дизайнер сам настоял на ушастом: его рисовали по вкусам разных национальностей
В 1967 году УЕФА захотел дизайн нового приза для Кубка обладателей кубков и обратился к двум промышленным дизайнерам из Берна – Гансу и Юргу Штадельманнам (отец и сын). Потому что в том же городе УЕФА держал штаб-квартиру.
Штадельманны владели ювелирным магазином, напротив которой стояла мастерская, где они лично сами восстанавливали ювелирные украшения.
Юрг Штадельманн позже вспоминал: «Как только УЕФА обратился к нам, мы сразу же собрали все наши идеи и отправились в офис. Там нас отправили в кабинет господина Бангертера [Хан Бангертер – генсек УЕФА в то время], и мы сразу же заполнили все пространство нашими набросками.
Помню, как Бангертер сказал: «Отлично, мне нравится такой трофей». Там был какой-то трубообразный кубок. На что папа сказал: «Сэр, это самый черновой вариант. Мы же хотим, чтобы будущей трофей передавал величие. Давайте возьмем этот».
И Ганс Штадельманн указал на кубок, близкий к тому, что вручается сегодня. Отличий минимум – только ручки были меньше. Юрг Штадельманн объяснил выбор так:
«Конструкцию папа выбирал исходя из опросов друзей разных национальностей. Он говорил Бангертеру: «Болгарам понравилась нижняя часть. Испанцам – средняя, итальянцам – ручки, немцам – верхушка. Это был пазл».
На сборку Штадельманны попросили ровно 340 дней. Они назвали такой срок, потому что Юрг уже спланировал десятидневное свадебное путешествие по США. После изготовления самой формы кубка его отдали гравировщику – на трофей должны были нанести символ УЕФА и название турнира.
Юрг так сильно волновался, что каждый день звонил из США домой отцу и спрашивал, не накосячил ли гравировщик.
Оригинальный трофей команды получают только на награждении, потом его сразу же забирает УЕФА
Высота кубка Лиги чемпионов – 71 см, вес – 7,5 кг. Самый сложный элемент – ручки, на изготовление каждой уходит по 15 дней.
Оригинал кубка от Штадельманнов хранится в действующей штаб-квартире УЕФА в Ньоне. И каждую неделю за ним ухаживает определенный человек. В перчатках вытаскивает его из стеклянного кейса, протирает его, дезинфицирует и проверяет на коррозию и другие виды повреждений.
Оригинал кубка вручается командам на финале. Дальше они держат его в музее десять месяцев, после чего передают обратно в УЕФА, а сами получают копию. Дальше оригинал передается городу, который принимает следующим финал.
До 1966 года клубы получали копии. Но тогда возмутился президент «Реала» Сантьяго Бернабеу, который посчитал это неуважением со стороны УЕФА. В ходе очередного собрания УЕФА руководители организации решили так: оригинал трофея отдается навечно за пять побед на турнире. В 2009 году правило дополнили – трофей получают в том числе и команды, победившие в ЛЧ три раза подряд.
У кого сейчас есть оригиналы: