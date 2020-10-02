Кубок Лиги чемпионов сделали отец и сын. Они подгоняли сроки под свадебное путешествие и макет под вкусы всех наций

Генсек УЕФА выбрал другой вариант (трубообразный), но дизайнер сам настоял на ушастом: его рисовали по вкусам разных национальностей

В 1967 году УЕФА захотел дизайн нового приза для Кубка обладателей кубков и обратился к двум промышленным дизайнерам из Берна – Гансу и Юргу Штадельманнам (отец и сын). Потому что в том же городе УЕФА держал штаб-квартиру.

Штадельманны владели ювелирным магазином, напротив которой стояла мастерская, где они лично сами восстанавливали ювелирные украшения.

Юрг Штадельманн позже вспоминал: «Как только УЕФА обратился к нам, мы сразу же собрали все наши идеи и отправились в офис. Там нас отправили в кабинет господина Бангертера [Хан Бангертер – генсек УЕФА в то время], и мы сразу же заполнили все пространство нашими набросками.

Помню, как Бангертер сказал: «Отлично, мне нравится такой трофей». Там был какой-то трубообразный кубок. На что папа сказал: «Сэр, это самый черновой вариант. Мы же хотим, чтобы будущей трофей передавал величие. Давайте возьмем этот».

И Ганс Штадельманн указал на кубок, близкий к тому, что вручается сегодня. Отличий минимум – только ручки были меньше. Юрг Штадельманн объяснил выбор так:

«Конструкцию папа выбирал исходя из опросов друзей разных национальностей. Он говорил Бангертеру: «Болгарам понравилась нижняя часть. Испанцам – средняя, итальянцам – ручки, немцам – верхушка. Это был пазл».