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Милан
Милан
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Италия
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Джузеппе Меацца
Тренер
Стефано Пиоли
С. Пиоли
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Уход Роналдиньо из «Барсы» – до сих пор загадка. Гвардиола сразу отказался от него, а боссы обвиняли в лишнем весе
#Роналдиньо
22 марта, 13:32
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
01 мая, 11:40
Похоже, №9 в «Милане» – это крест. Мы проверили: так провалились 9 форвардов подряд
#Милан
26 апреля, 23:01
«Милан» раздал посылки пожилым владельцам абонементов. Внутри – маски, еда, клубные наборы
#Милан
10 апреля, 17:03
Такой матч был или нет? Тест на футбольную память
#Футбол
07 апреля, 13:47
Торс Зеедорфа – скала. Он до сих пор работает над телом и показывает это в инстаграме
#Кларенс Зеедорф
05 апреля, 20:02
Итальянские клубы теряют деньги из-за коронавируса: до 12 млн в месяц за матчи без зрителей + 10-20 млн на зарплаты без игр
#Серия А
10 марта, 13:18
Перед матчем с «Интером» Роналду приветствовал невидимых болельщиков. Да-да, все верно
#Криштиану Роналду
09 марта, 01:07
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