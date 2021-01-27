Златан сцепился с Лукаку и удалился в дерби. Раньше – троллил его в «МЮ» и предлагал деньги за прием мяча

Златан и Лукаку играли вместе в «МЮ», и полтора года назад Златан подшучивал над ним. Например, сказал: «Технически он не очень силен, но ему стоило слушать меня! Я предложил ему 50 фунтов за каждый успешный прием мяча. Он спросил, что я дам ему, если он не ошибется ни разу. Я ответил: «Ничего, ты просто станешь лучше как футболист». Он не согласился. Видимо, побоялся проиграть».

Но тогда Златан уважительно говорил о Лукаку и был уверен, что в «Интере» тот обязательно проявит себя.

Полгода назад они обменялись репликами в соцсетях. «Интер» выиграл 4:2 у «Милана», проигрывая 0:2, а Лукаку написал в твиттере, что в городе появился новый король. На что Златан ответил: «У миланцев никогда не было короля, у них есть бог».