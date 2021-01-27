Златан Ибрагимович
Кубок Италии
Футбол
Ромелу Лукаку
Милан
Интер
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#Златан Ибрагимович #Футбол #Милан #Интер #Ромелу Лукаку #Кубок Италии

Златан сцепился с Лукаку и удалился в дерби. Раньше – троллил его в «МЮ» и предлагал деньги за прием мяча

2 часа назад

В четвертьфинале Кубка Италии «Интер» принимал «Милан». Все основные события игры крутились вокруг их главных форвардов – Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича.

⚽️ На 31-й минуте Златан вывел вперед «Милан».

🟡 На 45-й они с Лукаку поругались и получили по желтой.

🔴 На 58-й Златан сшиб Коларова и удалился.

⚽️ Еще через 13 минут Лукаку реализовал пенальти – 1:1.

Главное событие все же – конфликт Златана и Лукаку.

  • Лукаку был сбит Романьоли и начал спорить с ним и Златаном.
  • Златан сначала разговаривал с улыбкой, потом оба уперлись друг в друга головами.
  • Оба получили по карточке, тайм закончился.
  • Лукаку продолжал нервничать, но Златан проигнорировал его и пошел в подтрибунное помещение.
  • В трансляции было слышно, как Лукаку произнес непристойности в адрес Златана и его жены.
  • Сам Златан обозвал Лукаку маленьким ослом.

Златан и Лукаку играли вместе в «МЮ», и полтора года назад Златан подшучивал над ним. Например, сказал: «Технически он не очень силен, но ему стоило слушать меня! Я предложил ему 50 фунтов за каждый успешный прием мяча. Он спросил, что я дам ему, если он не ошибется ни разу. Я ответил: «Ничего, ты просто станешь лучше как футболист». Он не согласился. Видимо, побоялся проиграть».

Но тогда Златан уважительно говорил о Лукаку и был уверен, что в «Интере» тот обязательно проявит себя.

Полгода назад они обменялись репликами в соцсетях. «Интер» выиграл 4:2 у «Милана», проигрывая 0:2, а Лукаку написал в твиттере, что в городе появился новый король. На что Златан ответил: «У миланцев никогда не было короля, у них есть бог».

Удаление Златана стоило «Милану» результата – команда играла вдесятером более получаса и на восьмой добавленной минуте пропустила решающий гол от Эриксена. «Интер» вышел в полуфинал.

Матч завершен
Интер
Милан
Лукаку 71
Эриксен 90
2:1
Матч завершен
Милан
Милан
Ибрагимович 31
Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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