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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Лукаку 71
Эриксен 90
2:1
Матч завершен
Милан
Милан
Ибрагимович 31
Кубок Италии, 1/4 финала
Кубок Италии,
1/4 финала
Италия
26 янв. 2021, 22:45 МСК
26.01.2021, 22:45 МСК
вторник
Cтадион Самара Арена
Самара Арена
Самара
События
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
89
11
Коларов
Александар Коларов
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
46
6
де Врей
Стефан де Врей
89
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
89
22
Видаль
Артуро Видаль
89
14
Перишич
Иван Перишич
67
77
Брозович
Марсело Брозович
88
23
Барелла
Николо Барелла
89
7
Санчес
Алексис Санчес
89
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
71'
71'
89
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
97
Раду
Ионуц Раду
15
Янг
Эшли Янг
13
Раноккия
Андреа Раноккия
95
Бастони
Алессандро Бастони
2
Хакими
Ашраф Хакими
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
90'
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
12
Сенси
Стефано Сенси
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Милан
мин
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
89
24
Кьер
Симон Кьер
20
13
Романьоли
Алессио Романьоли
89
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
89
5
Далот
Диогу Далот
89
18
Мейте
Суалихо Мейте
89
79
Кессье
Франк Кессье
89
21
Диас
Браим Диас
60
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
85
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
31'
31'
89
17
Леау
Рафаэль Леау
85
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
96
Юнгдаль
Андреас Юнгдаль
2
Калабрия
Давиде Калабрия
23
Томори
Фикайо Томори
20
Калюлю
Пьер Калюлю
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
33
Крунич
Раде Крунич
27
Мальдини
Даниел Мальдини
15
Хеуге
Йенс Хеуге
12
Ребич
Анте Ребич