Секрет Златана в 39 лет – личный физиотерапевт. Он называет Златана идиотом за лишние пробежки и гоняет в бассейн
Стоп, почему он такой свеженький?
Главный секрет Златана – в хорошей физухе. Даже на каникулах в МЛС, он не расслабился и ежедневно пахал на тренировках усерднее остальных.
Слова главного тренера «Гэлакси» Гильермо Барроса Скелотто от прошлого года:
«Златан много тренируется. Он просто в великолепной форме – и этим он показывает пример всем остальным. Златан чаще других ходит в спортзал, он не жалеет себя на тренировках. Смотришь и видишь, что устают даже молодые игроки – в этом время Ибрагимович бегает в таком темпе, словно просто размялся. Златан следит за телом и контролирует мельчайшие детали. Именно поэтому у него не так много травм даже в его возрасте, а его форма удивляет до сих пор».
Анализируем слова Скелотто.
- По травмам – за всю карьеру у него было лишь три повреждения, после которых он восстанавливался более месяца: 45 дней, 210 дней и 62 дней. Последние два совпали с периодом в «МЮ», когда плавная и лайтовая для «ПСЖ» Лига 1 сменилась жесткой АПЛ.
- По хорошей форме – этот пункт делает физиотерапевт Дарио Форт, который настраивает организм Златана последнее десятилетие.
«МЮ» специально платил этому человеку за Златана, а сам Златан по его заданию пашет вне тренировок
Дарио Форт – бывший физиотерапевт «Милана». Когда Златан пришел из «Барсы» в «Милан», он был расклеенным и в ужасной форме. Тренерский штаб «Милана» прикрепил к нему Форта, который тогда отвечал за молодежную команду. Златан тренировался и доходил до прежнего уровня самостоятельно.
Со временем Златан подтянулся и стал основным игроком «Милана». Клуб хотел откреплять от него Форта, но Златан попросил руководство не делать этого. Он всегда говорил, что мечтает о личном физиотерапевте-главном напарнике. «Милан» фактически предоставил ему такого человека.
На чем основана работа Форта:
1. Силовая подготовка. Не новаторская тема, но Форт всегда дополнительно нагружал Златана после тренировок. За 3-5 дней до матча – это спортзал. За два дня – беговая дорожка.
2. У Форта особенная система отдыха и восстановления перед и после матчей. Он очень любит, чтобы Златан работал в бассейне – так хорошо восстанавливались и набирали баланс все мышцы. Ибрагимович часто плавал до и после матчей.
3. Форт лично контролировал все тренировки Златана. Он не мешал тренировочному процессу в командах – его даже не приглашали туда. Но он забирал данные у физиотерапевтов клуба и анализировал их, чтобы избавить Златана от неожиданных и серьезных травм.
Секрет Златана − единоборства. В детстве они спасали от мрака вокруг, затем − дали тело и те самые голы
Форт говорил, что у Златана идеальная комплекция и хорошие физические данные. Это помогает избегать травм. Хотя иногда случается неудача. В апреле-2017 Ибрагимович порвал крестообразные связки в матче Лиги Европы, когда криво приземлился после борьбы за верховой мяч.
Златану настолько понравилось сотрудничество с Фортом, что он брал его потом почти во все клубы, в которых играл:
В «Гэлакси» были против дополнительного физиотерапевта. Но Златан постоянно был с ним на связи и консультируется по всем тренировкам и болячкам до сих пор.
- «ПСЖ». Там его тоже не взяли в штат, но разрешили работать со Златаном. Потом с Фортом законтачились еще несколько игроков «ПСЖ»: например, Вератти.
- «Манчестер Юнайтед». Клуб даже платил ему зарплату – только за работу со Златаном. Моуринью обожает Златана, поэтому был рад, что его звезда дополнительно с кем-то поддерживает форму.
А вот что говорил Златан о Форте в прошлом году:
«Дарио – крутой мужик. Нет, правда. Я попросил его быть со мной жестким. Как-то пришел с тренировки и написал его: «Док, я тут побегал после тренировки где-то минут 25-30. Вроде было легко».
В ответ пришло сообщение: «Ты идиот, у тебя завтра игра. Моли небеса, если ты не устанешь через 10-15 минут».
Тот случай, когда симбиоз помог и тому, и другому. Златан порхает и жалит, словно ему 25. Форт давно мечтал о работе с основными игроками – благодаря Ибрагимовичу нашел клиентов не только в Италии, но и во Франции.