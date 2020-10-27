Секрет Златана в 39 лет – личный физиотерапевт. Он называет Златана идиотом за лишние пробежки и гоняет в бассейн

«МЮ» специально платил этому человеку за Златана, а сам Златан по его заданию пашет вне тренировок

Дарио Форт – бывший физиотерапевт «Милана». Когда Златан пришел из «Барсы» в «Милан», он был расклеенным и в ужасной форме. Тренерский штаб «Милана» прикрепил к нему Форта, который тогда отвечал за молодежную команду. Златан тренировался и доходил до прежнего уровня самостоятельно.

Со временем Златан подтянулся и стал основным игроком «Милана». Клуб хотел откреплять от него Форта, но Златан попросил руководство не делать этого. Он всегда говорил, что мечтает о личном физиотерапевте-главном напарнике. «Милан» фактически предоставил ему такого человека.

На чем основана работа Форта:

1. Силовая подготовка. Не новаторская тема, но Форт всегда дополнительно нагружал Златана после тренировок. За 3-5 дней до матча – это спортзал. За два дня – беговая дорожка.

2. У Форта особенная система отдыха и восстановления перед и после матчей. Он очень любит, чтобы Златан работал в бассейне – так хорошо восстанавливались и набирали баланс все мышцы. Ибрагимович часто плавал до и после матчей.

3. Форт лично контролировал все тренировки Златана. Он не мешал тренировочному процессу в командах – его даже не приглашали туда. Но он забирал данные у физиотерапевтов клуба и анализировал их, чтобы избавить Златана от неожиданных и серьезных травм.

Секрет Златана − единоборства. В детстве они спасали от мрака вокруг, затем − дали тело и те самые голы

Форт говорил, что у Златана идеальная комплекция и хорошие физические данные. Это помогает избегать травм. Хотя иногда случается неудача. В апреле-2017 Ибрагимович порвал крестообразные связки в матче Лиги Европы, когда криво приземлился после борьбы за верховой мяч.