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Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Страна
Англия
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Олд Траффорд
Тренер
Уле-Гуннар Сульшер
У. Сульшер
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Неизвестный, но важный революционер вратарей. Учил падать по дзюдо, разгонять атаки и заменяться под серию пенальти
#Франс Хук
29 мая, 21:21
Возможно, новая форма «Ман Юнайтед» отсылает к обложке альбома Joy Division
#Манчестер Юнайтед
29 мая, 15:03
Парень из «МЮ» год боролся с раком – химиотерапией и удалением яичка
#Макс Тэйлор
24 мая, 22:52
Сезон «Арсенала» без поражений переоценен. Твиттер-тред с 7 доказательствами
#Арсенал
15 мая, 13:30
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
01 мая, 11:40
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля, 19:52
На трансфер Бекхэма в «Реал» повлияла «Барса»: специально боролась за него, чтобы отвлечь внимание от Роналдиньо
#Дэвид Бекхэм
26 апреля, 13:33
Матч «МЮ» и «Реала» изменил футбол. Это он вдохновил Абрамовича на покупку «Челси», а тот – денежных шейхов
#Лига чемпионов
23 апреля, 18:04
Кто владеет клубами АПЛ – в одной картинке. Только 5 из 20 – англичане (+двое русских)
#АПЛ
22 апреля, 15:30
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