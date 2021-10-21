Этот «МЮ» спасает только Роналду. Забивает в каждом матче Лиги чемпионов и повторяет статистику из 2007-го
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аталанту» со счетом 3:2, хотя проигрывал 0:2. Тяжелая осенняя серия продолжается. «МЮ» стартовал в сезоне с трех побед и ничьи. Дальше – четыре поражения в восьми матчах. В этих играх «Манчестер Юнайтед» пропустил 13 голов, а забил только 11. И это с составом, где одновременно выходят Роналду, Бруну, Погба и другие звезды.
Смотрите последние результаты подробнее:
✔️ «Аталанта» – 3:2.
✖️ «Лестер» – 2:4. Поражение в АПЛ.
➖ «Эвертон» – 1:1.
✔️ «Вильярреал» – 2:1.
✖️ «Астон Вилла» – 0:1. Поражение в АПЛ.
✖️ «Вест Хэм» – 0:1. Поражение и вылет из Кубка лиги.
✔️ «Вест Хэм» – 2:1.
✖️ «Янг Бойз» – 1:2. Поражение в группе Лиги чемпионов. С него все началось.
Перед игрой против «Аталанты» Криштиану Роналду имел два матча без голов. Зато параллельно забивал в сборной Португалии. С момента перехода в «МЮ» Роналду забил за Португалию шесть голов, за клуб – столько же. Сравнялся по этим показателям именно в игре с «Аталантой». Три из шести голов Роналду стали победными. Два раза это случилось в Лиге чемпионов.
Игра против «Аталанты» – это еще и 300-й матч Роналду в футболке «МЮ». Еще он установил рекорд по количеству игр в еврокубках – 187 (подробно – тут). «Манчестер Юнайтед» в третий раз выиграл матч Лиги чемпионов, где проигрывал с разницей в два мяча. Столько же раз так делал «Арсенал», больше – никто.
За все время в «МЮ» Роналду во второй раз забивает за клуб в трех подряд матчах Лиги чемпионов. Впервые такое произошло в октябре-ноябре 2007 года. В том сезоне «МЮ» выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Челси». Матч проходил в «Лужниках». В сезоне-2021/22 финал Лиги чемпионов снова пройдет в России, но в Санкт-Петербурге.
Роналду праздновал новый победный гол с такими эмоциями:
И с такими:
Матч «МЮ» и «Аталанты» мог стать историей другого футболиста. Марио Пашалич сделал четвертое результативное действие в трех последних матчах за «Аталанту». Пашалич стал первым игроком итальянской команды, забившим двум клубам из Манчестера. В сезоне-2019/20 он забил в ворота «Ман Сити». Тогда команды сыграли со счетом 1:1.
Еще в игре против «МЮ» на поле появился Алексей Миранчук. В пяти матчах подряд Миранчук оставался на скамейке без игровых минут. В Лиге чемпионов он появился на 68-й минуте. В тот момент «Аталанта» еще вела в счете со счетом 2:1. Напоминаем: единственное результативное действие в сезоне Миранчук сделал против «Вильярреала» в Лиге чемпионов.
Даже победа до конца не скрашивает тяжелую серию «МЮ» при Сульшере. Но в его карьере в «МЮ» были времена и хуже. В конце сезона-2018/19 у «МЮ» была серия из шести матчей подряд без побед – тогда даже в них клуб проиграл четыре раза. Всего тогда «МЮ» проиграл восемь матчей из 12 последних в сезоне. Сульшер только начинал работу в клубе.