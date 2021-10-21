Этот «МЮ» спасает только Роналду. Забивает в каждом матче Лиги чемпионов и повторяет статистику из 2007-го

Перед игрой против «Аталанты» Криштиану Роналду имел два матча без голов. Зато параллельно забивал в сборной Португалии. С момента перехода в «МЮ» Роналду забил за Португалию шесть голов, за клуб – столько же. Сравнялся по этим показателям именно в игре с «Аталантой». Три из шести голов Роналду стали победными. Два раза это случилось в Лиге чемпионов.

Игра против «Аталанты» – это еще и 300-й матч Роналду в футболке «МЮ». Еще он установил рекорд по количеству игр в еврокубках – 187 (подробно – тут). «Манчестер Юнайтед» в третий раз выиграл матч Лиги чемпионов, где проигрывал с разницей в два мяча. Столько же раз так делал «Арсенал», больше – никто.

За все время в «МЮ» Роналду во второй раз забивает за клуб в трех подряд матчах Лиги чемпионов. Впервые такое произошло в октябре-ноябре 2007 года. В том сезоне «МЮ» выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Челси». Матч проходил в «Лужниках». В сезоне-2021/22 финал Лиги чемпионов снова пройдет в России, но в Санкт-Петербурге.

Роналду праздновал новый победный гол с такими эмоциями: