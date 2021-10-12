Роналду нашел любимого соперника в сборной. Постоянно ему забивает и выигрывает, результативная серия – шесть матчей

Сборная Португалии разгромила Люксембург со счетом 5:0. Этот результат обеспечил португальцам попадание в стыковые матчи за право выступить на ЧМ-2022. За первое место в группе еще будет борьба – там Португалию напрягает Сербия. Матч с Люксембургом оказался результативным для Криштиану Роналду.

Роналду впервые за карьеру забил Люксембургу больше одного гола за матч – сделал два гола ударами с пенальти, а потом забил во втором тайме. До этого всегда срабатывала схема, по которой Роналду забивал максимум один мяч. И так происходило далеко не во всех играх с Люксембургом. На старте карьеры у Роналду вообще был показатель с одним голом в четырех играх.

Теперь он продлил результативную серию против Люксембурга до шести игр матчей подряд. Так все развивалось:

2004 год . Товарищеский матч. 3:0

. Товарищеский матч. 3:0 2004 год . Отбор на ЧМ-2006. 5:0, ⚽️

. Отбор на ЧМ-2006. 5:0, ⚽️ 2005 год . Отбор на ЧМ-2006. 6:0

. Отбор на ЧМ-2006. 6:0 2006 год . Товарищеский матч. 3:0

. Товарищеский матч. 3:0 2011 год . Товарищеский матч. 5:0, ⚽️

. Товарищеский матч. 5:0, ⚽️ 2012 год . Отбор на ЧМ-2014. 2:1, ⚽️

. Отбор на ЧМ-2014. 2:1, ⚽️ 2019 год . Отбор на Евро-2020. 3:0, ⚽️

. Отбор на Евро-2020. 3:0, ⚽️ 2019 год . Отбор на Евро-2020. 2:0, ⚽️

. Отбор на Евро-2020. 2:0, ⚽️ 2021 год . Отбор на ЧМ-2022. 3:1, ⚽️

. Отбор на ЧМ-2022. 3:1, ⚽️ 2021 год. Отбор на ЧМ-2022. 5:0, ⚽️⚽️⚽️

Хет-трик в ворота Люксембурга стал Роналду десятым за карьеру в сборной. Столько нет ни у одного футболиста в мире: