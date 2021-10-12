Роналду нашел любимого соперника в сборной. Постоянно ему забивает и выигрывает, результативная серия – шесть матчей
Сборная Португалии разгромила Люксембург со счетом 5:0. Этот результат обеспечил португальцам попадание в стыковые матчи за право выступить на ЧМ-2022. За первое место в группе еще будет борьба – там Португалию напрягает Сербия. Матч с Люксембургом оказался результативным для Криштиану Роналду.
Роналду впервые за карьеру забил Люксембургу больше одного гола за матч – сделал два гола ударами с пенальти, а потом забил во втором тайме. До этого всегда срабатывала схема, по которой Роналду забивал максимум один мяч. И так происходило далеко не во всех играх с Люксембургом. На старте карьеры у Роналду вообще был показатель с одним голом в четырех играх.
Теперь он продлил результативную серию против Люксембурга до шести игр матчей подряд. Так все развивалось:
- 2004 год. Товарищеский матч. 3:0
- 2004 год. Отбор на ЧМ-2006. 5:0, ⚽️
- 2005 год. Отбор на ЧМ-2006. 6:0
- 2006 год. Товарищеский матч. 3:0
- 2011 год. Товарищеский матч. 5:0, ⚽️
- 2012 год. Отбор на ЧМ-2014. 2:1, ⚽️
- 2019 год. Отбор на Евро-2020. 3:0, ⚽️
- 2019 год. Отбор на Евро-2020. 2:0, ⚽️
- 2021 год. Отбор на ЧМ-2022. 3:1, ⚽️
- 2021 год. Отбор на ЧМ-2022. 5:0, ⚽️⚽️⚽️
Хет-трик в ворота Люксембурга стал Роналду десятым за карьеру в сборной. Столько нет ни у одного футболиста в мире:
Так Роналду выиграл уже десять матчей из десяти против Люксембурга. Его Португалия пропустила в этих играх только два мяча. Сам Роналду забил девять – это лучший показатель за карьеру в сборной в матчах с конкретным соперником. Швеция и Литва пропускали от Роналду по семь раз, остальные – еще меньше. Всего Роналду имеет рекордные 115 голов в составе сборной.
Тут же интересна и статистика пенальти. Сейчас у Роналду соотношение 141:28 суммарно за клуб и сборную. Transfermarkt пишет, что пять последних пенальти Роналду реализовал именно в составе сборной Португалии. В сентябре 2021 года там же был и смазанный пенальти. Все случилось в матче с Ирландией, где Роналду все-таки побил рекорд по голам за сборную.
В карьере Роналду был и скандал, произошедший по мотивам матча с Люксембургом. В 2019 году он высказался о поле в этой стране: «На таких полях сложно играть – это было картофельное поле. Не знаю, как команды нашего уровня должны играть на подобных полях. Было не очень хорошее зрелище, но мы сделали свою работу».
В том же 2019-м случилась и другая история. Фанаты из Люксембуга троллили Роналду – весь матч они скандировали фамилию Месси. Перед новой игрой Португалии и Люксембурга ситуацию подогрел тренер Сантуш. Он выставил Роналду на товарищескую игру с Катаром, потому что тому нужна игровая практика. Сантуш раскритиковал Сульшера за замену Роналду в матче АПЛ.