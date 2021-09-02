Криштиану Роналду
ЧМ-2022
Португалия
Ирландия
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#Криштиану Роналду #ЧМ-2022 #Португалия #Ирландия

Роналду стал рекордсменом по голам за сборную. В матче, где не забил пенальти и ударил соперника по лицу

02 сентября, 01:15
Александр Плеханов

Так Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

твиттер European Qualifiers

Португалия победила Ирландию (2:1) в матче квалификации ЧМ-2022. Игра выделилась по сюжету и официальному итогу, а главным героем стал Криштиану Роналду. Он напомнил о себе уже на 15-й минуте. Пошел бить пенальти – и не пробил 19-летнего вратаря Базуну из третьей английской лиги (подробно – тут). Это первый с 2018 года смазанный пенальти Роналду в матчах сборных.

В том же моменте у Роналду возник конфликт с ирландским защитником Даре О'Ши. Тот помешал Роналду сразу поставить мяч на точку. Сам Роналду среагировал на его действия – ударил рукой по лицу. Судья провел мирный разговор с обоими, но О'Ши по итогу все равно повезло меньше. На 33-й минуте он все-таки получил желтую карточку, а на 35-й отправился на замену.

Ирландия в этой игре вообще забила первой. Автором гола стал защитник Иган, который выступает за «Шеффилд Юнайтед». Его последний гол в матчах всех турниров был еще в июле 2020 года. Хотя когда-то Иган часто подключался к атакам на клубном уровне. В сезоне-2015/16 даже забивал шесть голов в третьей английской лиге за «Джиллингем».

Гола Игана не хватило Ирландии даже для одного очка. В отборочной группе она занимает предпоследнее место – с нулем очков и разницей мячей 3:6. Матч Португалии и Ирландии перевернул дубль Криштиану Роналду. На 89-й минуте он сравнял счет, а на 96-й забил победный гол. Это произошло уже после окончания добавленного времени (судья добавил пять минут).

Оба гола Роналду важны для истории. Перед матчем он имел равное количество голов за сборную с иранским бомбардиром Даеи – по 109. Мы даже выпускали подробный текст об этом игроке. Теперь Криштиану Роналду забил 111 голов – он главный бомбардир в мировом футболе сборных. Для достижения этого результата ему понадобилось 180 матчей в составе Португалии.

Удар Роналду в моменте с его 111-м голом.

твиттер сборной Португалии

BBC подсчитал распределение голов Роналду по разным турнирам:

✔️ Квалификация ЧМ – 33

✔️ Квалификация Евро – 31

✔️ Товарищеские матчи – 19

✔️ Евро – 14

✔️ ЧМ – 7

✔️ Лига наций – 5

✔️ Кубок конфедераций – 2

Еще Роналду исполнил вот такое доминирующее празднование сразу после второго гола Ирландии:

твиттер сборной Португалии

Так оно выглядело по кадрам: 

За это он получил желтую карточку. И теперь пропустит игру с Азербайджаном. Впечатления Роналду после окончания матча это не испортило: «Я так счастлив не только из-за побитого рекорда. Радуюсь за тот особенный момент, который у нас получился. Два гола в конце игры – я должен ценить то, что сделала команда. Мы верили до конца. Я так рад».

ESPN опубликовал и другие важные слова Роналду – с отсылкой к его переходу в «Манчестер Юнайтед»: «Это мой рекорд, и он уникален. Я очень счастлив, это еще одно событие для моей карьеры. Сейчас речь идет о мотивации и желании продолжать играть в футбол. О последнем контракте, который я заключил. Я был счастлив вернуться домой».

Роналду посвятил Фергюсону свое возвращение в «Манчестер Юнайтед». Тот тренировал его в «МЮ» шесть лет

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Матч завершен
Португалия
Роналду 89
Роналду 90
2:1
Матч завершен
Ирландия
Иган 45
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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