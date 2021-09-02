Роналду стал рекордсменом по голам за сборную. В матче, где не забил пенальти и ударил соперника по лицу
Португалия победила Ирландию (2:1) в матче квалификации ЧМ-2022. Игра выделилась по сюжету и официальному итогу, а главным героем стал Криштиану Роналду. Он напомнил о себе уже на 15-й минуте. Пошел бить пенальти – и не пробил 19-летнего вратаря Базуну из третьей английской лиги (подробно – тут). Это первый с 2018 года смазанный пенальти Роналду в матчах сборных.
В том же моменте у Роналду возник конфликт с ирландским защитником Даре О'Ши. Тот помешал Роналду сразу поставить мяч на точку. Сам Роналду среагировал на его действия – ударил рукой по лицу. Судья провел мирный разговор с обоими, но О'Ши по итогу все равно повезло меньше. На 33-й минуте он все-таки получил желтую карточку, а на 35-й отправился на замену.
Ирландия в этой игре вообще забила первой. Автором гола стал защитник Иган, который выступает за «Шеффилд Юнайтед». Его последний гол в матчах всех турниров был еще в июле 2020 года. Хотя когда-то Иган часто подключался к атакам на клубном уровне. В сезоне-2015/16 даже забивал шесть голов в третьей английской лиге за «Джиллингем».
Гола Игана не хватило Ирландии даже для одного очка. В отборочной группе она занимает предпоследнее место – с нулем очков и разницей мячей 3:6. Матч Португалии и Ирландии перевернул дубль Криштиану Роналду. На 89-й минуте он сравнял счет, а на 96-й забил победный гол. Это произошло уже после окончания добавленного времени (судья добавил пять минут).
Оба гола Роналду важны для истории. Перед матчем он имел равное количество голов за сборную с иранским бомбардиром Даеи – по 109. Мы даже выпускали подробный текст об этом игроке. Теперь Криштиану Роналду забил 111 голов – он главный бомбардир в мировом футболе сборных. Для достижения этого результата ему понадобилось 180 матчей в составе Португалии.
BBC подсчитал распределение голов Роналду по разным турнирам:
✔️ Квалификация ЧМ – 33
✔️ Квалификация Евро – 31
✔️ Товарищеские матчи – 19
✔️ Евро – 14
✔️ ЧМ – 7
✔️ Лига наций – 5
✔️ Кубок конфедераций – 2
Еще Роналду исполнил вот такое доминирующее празднование сразу после второго гола Ирландии:
Так оно выглядело по кадрам:
За это он получил желтую карточку. И теперь пропустит игру с Азербайджаном. Впечатления Роналду после окончания матча это не испортило: «Я так счастлив не только из-за побитого рекорда. Радуюсь за тот особенный момент, который у нас получился. Два гола в конце игры – я должен ценить то, что сделала команда. Мы верили до конца. Я так рад».
ESPN опубликовал и другие важные слова Роналду – с отсылкой к его переходу в «Манчестер Юнайтед»: «Это мой рекорд, и он уникален. Я очень счастлив, это еще одно событие для моей карьеры. Сейчас речь идет о мотивации и желании продолжать играть в футбол. О последнем контракте, который я заключил. Я был счастлив вернуться домой».
Роналду посвятил Фергюсону свое возвращение в «Манчестер Юнайтед». Тот тренировал его в «МЮ» шесть лет