Роналду стал рекордсменом по голам за сборную. В матче, где не забил пенальти и ударил соперника по лицу

Ирландия в этой игре вообще забила первой. Автором гола стал защитник Иган, который выступает за «Шеффилд Юнайтед». Его последний гол в матчах всех турниров был еще в июле 2020 года. Хотя когда-то Иган часто подключался к атакам на клубном уровне. В сезоне-2015/16 даже забивал шесть голов в третьей английской лиге за «Джиллингем».

Гола Игана не хватило Ирландии даже для одного очка. В отборочной группе она занимает предпоследнее место – с нулем очков и разницей мячей 3:6. Матч Португалии и Ирландии перевернул дубль Криштиану Роналду. На 89-й минуте он сравнял счет, а на 96-й забил победный гол. Это произошло уже после окончания добавленного времени (судья добавил пять минут).

Оба гола Роналду важны для истории. Перед матчем он имел равное количество голов за сборную с иранским бомбардиром Даеи – по 109. Мы даже выпускали подробный текст об этом игроке. Теперь Криштиану Роналду забил 111 голов – он главный бомбардир в мировом футболе сборных. Для достижения этого результата ему понадобилось 180 матчей в составе Португалии.