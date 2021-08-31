Криштиану Роналду
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
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Роналду посвятил Фергюсону свое возвращение в «Манчестер Юнайтед». Тот тренировал его в «МЮ» шесть лет
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Криштиану Роналду после официальной новости о трансфере в «Манчестер Юнайтед» выпустил обращение к болельщикам:
- «Я не могу описать свои чувства сейчас, когда по всему миру объявили о моем возвращении». Он назвал это «сбывшейся мечтой» и написал, что всегда чувствовал любовь болельщиков.
- Роналду пообещал фанатам «написать историю» с «Юнайтед» еще раз.
- «Моя первая внутренняя лига, мой первый Кубок, мой первый вызов в сборную Португалии, мой первый матч в Лиге чемпионов, моя первая «Золотая бутса» и мой первый «Золотой мяч» – все это родилось из особой связи между мной и «красными дьяволами».
- «Я здесь. Я вернулся на свое место. Давайте сделаем это снова. P.S. Сэр Алекс, это для вас».
Сэр Алекс Фергюсон был главным тренером «Юнайтед» в течение 26 лет – с 1986 по 2013 год. Это самый титулованный тренер в британском футболе, с ним связан самый успешный период «МЮ» в истории. Клуб 13 раз выиграл чемпионат Англии и дважды Лигу чемпионов.
Роналду перешел в «МЮ» в 2003 году и выступал до 2009 года – только при Фергюсоне. В интервью он неоднократно называл его важнейшим тренером в карьере.
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