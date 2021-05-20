Как дела у Алекса Фергюсона. После инсульта терял голос и уже не контролирует здоровье
5 мая 2018 года Алекс Фергюсон перенес операцию после кровоизлияния в мозг. На тот момент он не тренировал уже 5 лет и занимал символическую должность в правлении «Ман Юнайтед».
Событие всколыхнуло весь футбольный мир. Даже Арсен Венгер, с которыми они соперничали всю карьеру, в 2018-м посвятил отдельный отрывок в своей прощальной речи (в том году он ушел из «Арсенала») Фергюсону.
Через три дня после операции Фергюсон вышел из комы. Его первыми словами были: «Как сыграл «Донкастер»?» (на тот момент клуб тренировал его сын, который завершил с ним сезон и ушел в отставку). Еще через день врачи разрешили Алексу Фергюсону общаться с родственниками.
В начале июня-2018 Фергюсона выписали из больницы. В сентябре того года он впервые пришел на трибуну после инсульта:
«Я получил тысячи открыток, и они продолжали поступать в Солфордскую больницу. Меня уже выписали, но открытки все равно приходят. Если вы помните, я обратился к болельщикам, чтобы поблагодарить людей, которые нашли время отправить мне сообщения. Это было действительно важно».
За три года после этого Фергюсон так и не начал работать. Он говорил, что причиной этому – проблемы со здоровьем, вызванные инсультом. «Мне нельзя нервничать. А как не нервничать в футболе? Я раздражался, разочаровывался, веселился и радовался на тренировках. Представляете, какой спектр эмоций ждал бы меня каждый матч? Думаю, после первой такой игры меня бы увезла скорая, ха-ха».
В интервью The Guardian в 2020-м, после начала пандемии, он сказал, что врачи фактически спасли ему жизнь и отметил – что не любит говорить об этом. Он лишь пообещал, что когда-нибудь расскажет о всех проблемах, с которыми столкнулся. И теперь, кажется, это время пришло.
В феврале он сказал: «Больше всего я опасался потерять память, перенеся кровоизлияние в мозг».
В марте было еще одно интервью Фергюсона. Его цитата: «Я потерял голос, просто не мог ничего сказать. Было страшно, очень страшно. В моей голове было множество мыслей. Вернется ли ко мне память? Смогу ли я когда-либо снова разговаривать?»
27 мая в кинотеатрах Англии выходит документальный фильм «Сэр Алекс Фергюсон: никогда не сдавайся». Daily Mail пишет, что билеты на стартовые сеансы уже раскуплены. В этом фильме Фергюсон говорит о карьере, взаимоотношениях со звездами. Отдельный кусок посвящен его проблемам со здоровьем.
Daily Mail называет главные моменты этого фильма и вокруг:
• Студия Universal, которая снимала этот фильм, записала материала на 550 часов.
• Фильм начинается с момента, как сын Фергюсона звонит в скорую помощь после того, как Фергюсону стало плохо.
• Фергюсон говорит, что контролировал все события в своей жизни. Но инсульт и восстановление – единственное, что протекало без его действий.
• Важная цитата Фергюсона: «После кровоизлияния в мозг я не контролирую свое здоровье».
• Есть момент, в котором он говорит, что часто вспоминает времена из карьеры в Шотландии и ранние годы в «Манчестере». Это для тренировки памяти (вспомните, он говорил, что боится ее потерять).