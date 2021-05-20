Как дела у Алекса Фергюсона. После инсульта терял голос и уже не контролирует здоровье

Через три дня после операции Фергюсон вышел из комы. Его первыми словами были: «Как сыграл «Донкастер»?» (на тот момент клуб тренировал его сын, который завершил с ним сезон и ушел в отставку). Еще через день врачи разрешили Алексу Фергюсону общаться с родственниками.

В начале июня-2018 Фергюсона выписали из больницы. В сентябре того года он впервые пришел на трибуну после инсульта:

«Я получил тысячи открыток, и они продолжали поступать в Солфордскую больницу. Меня уже выписали, но открытки все равно приходят. Если вы помните, я обратился к болельщикам, чтобы поблагодарить людей, которые нашли время отправить мне сообщения. Это было действительно важно».

За три года после этого Фергюсон так и не начал работать. Он говорил, что причиной этому – проблемы со здоровьем, вызванные инсультом. «Мне нельзя нервничать. А как не нервничать в футболе? Я раздражался, разочаровывался, веселился и радовался на тренировках. Представляете, какой спектр эмоций ждал бы меня каждый матч? Думаю, после первой такой игры меня бы увезла скорая, ха-ха».

В интервью The Guardian в 2020-м, после начала пандемии, он сказал, что врачи фактически спасли ему жизнь и отметил – что не любит говорить об этом. Он лишь пообещал, что когда-нибудь расскажет о всех проблемах, с которыми столкнулся. И теперь, кажется, это время пришло.