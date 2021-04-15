Сульшер попал в «МЮ» случайно – ему просто не перезвонил другой клуб АПЛ. На встрече с Фергюсоном он ел вонючую рыбу

Спасибо «Вулверхэмптону», который не перезвонил

К 1996 году Алекс Фергюсон задумал глобальное обновление состава и попросил скаутов, чтобы те искали не только в центральной Европе. Так представители «МЮ» вышли на Норвегию.

В то время Сульшер выступал за «Мольде», удивлял Европу игрой за сборную и привлекал внимание некоторых команд. Так в один день на просмотр приехали сразу два скаута: Марк Магки из «Вулверхэмптона» и Джим Райан из «МЮ».

Райан сомневался в его способностях, поэтому до матча Сульшера сам порекомендовал его Магки. В той игре Сульшер оформил дубль, и Магки сразу к нему подошел: «Сынок, мне кажется, у тебя есть все шансы заиграть за «Вулверхэмптон».

Стороны встретились в Норвегии два раза, после чего Магки улетел в Англию, перед этим пообещав перезвонить. Но соврал и не перезвонил – Сульшер отчаялся. Зато через неделю после его встречи с Магки позвонил «Манчестер Юнайтед».

Сульшер в UTD Podcast вспоминал:

«Я через пару лет после перехода в «Манчестер Юнайтед» разговаривал с Райаном. Он сказал, что приезжал посмотреть только на одного игрока – Ронни Йонсена. То есть я попал в команду случайно. Но на матче Райан увидел меня, позвонил Фергюсону и кричал: «У нас мало времени, этого парня ведут конкуренты. Нам нужно выиграть борьбу за него».

Кстати, я очень расстроился, потому что «Вулверхэмптон» мне не перезвонил. Я обожал матчи против них, потому что во мне бушевало желание отомстить за это».

Летом 1996-го «МЮ» подписал и Йонсена, и Сульшера.