Сульшер попал в «МЮ» случайно – ему просто не перезвонил другой клуб АПЛ. На встрече с Фергюсоном он ел вонючую рыбу
Уле-Гуннар Сульшер в «Манчестер Юнайтед» – это девять лет игровой карьеры и уже почти три года тренерской. Это шесть чемпионских титулов АПЛ, победа в ЛЧ и еще куча других кубков. Сульшер за многие годы стал легендой «МЮ», но всего этого могло не быть, потому что в 1997-м в он попал в клуб совершенно случайно.
Спасибо «Вулверхэмптону», который не перезвонил
К 1996 году Алекс Фергюсон задумал глобальное обновление состава и попросил скаутов, чтобы те искали не только в центральной Европе. Так представители «МЮ» вышли на Норвегию.
В то время Сульшер выступал за «Мольде», удивлял Европу игрой за сборную и привлекал внимание некоторых команд. Так в один день на просмотр приехали сразу два скаута: Марк Магки из «Вулверхэмптона» и Джим Райан из «МЮ».
Райан сомневался в его способностях, поэтому до матча Сульшера сам порекомендовал его Магки. В той игре Сульшер оформил дубль, и Магки сразу к нему подошел: «Сынок, мне кажется, у тебя есть все шансы заиграть за «Вулверхэмптон».
Стороны встретились в Норвегии два раза, после чего Магки улетел в Англию, перед этим пообещав перезвонить. Но соврал и не перезвонил – Сульшер отчаялся. Зато через неделю после его встречи с Магки позвонил «Манчестер Юнайтед».
Сульшер в UTD Podcast вспоминал:
«Я через пару лет после перехода в «Манчестер Юнайтед» разговаривал с Райаном. Он сказал, что приезжал посмотреть только на одного игрока – Ронни Йонсена. То есть я попал в команду случайно. Но на матче Райан увидел меня, позвонил Фергюсону и кричал: «У нас мало времени, этого парня ведут конкуренты. Нам нужно выиграть борьбу за него».
Кстати, я очень расстроился, потому что «Вулверхэмптон» мне не перезвонил. Я обожал матчи против них, потому что во мне бушевало желание отомстить за это».
Летом 1996-го «МЮ» подписал и Йонсена, и Сульшера.
Первая встреча с сэром Алексом – подаренная ручка и худший ужин в жизни
Менеджер «Мольде» Оге Харейде подумал, что его кто-то разыгрывает: его офис вдруг пришел факс с запросом на покупку Сульшера за 1,5 млн фунтов от «МЮ». Он сразу позвонил Сульшеру: «Уле, тут какая-то хрень, приезжай, пожалуйста, в офис»
Харейде вспоминал: когда Сульшер приехал, они сразу же нашли телефон «Манчестер Юнайтед» и удостоверились в правдивости предложения. Через два дня Сульшер уже был в Манчестере для встречи с Фергюсоном.
Жвачка Фергюсона – часть культуры. На eBay ее продают за полмиллиона, а в Иране посвящают спектакль
Что рассказывал об этом сам Сульшер:
• Перед встречей с Фергюсоном ему устроили экскурсию по «Олд Траффорд» с парой фанатов (они не знали, что с ними гуляет будущий игрок). Экскурсовод в конце спросил у Сульшера о цели приезда. И он аккуратно рассказал о переговорах.
Тот подарил Сульшеру ручку, которой он потом подписал контракт.
• «Вы когда-нибудь встречались с Фергюсоном? Это же глыба, гора, гигант! Я боялся ляпнуть лишнего! Я просто сидел, слушал его и кивал – как какой-то дурачок».
• «Мы ужинали в ресторане на стадионе, который был расположен в вип-ложе. Ели какую-то вонючую жареную рыбу с картофелем. Это худшее блюдо, которое мне когда-либо приносили».
• Фергюсон сразу сказал, что они покупают Сульшера под резерв с постепенным подпусканием к основе. Фергюсон планировал его дебют через полгода после покупки. Но первый матч Сульшер сыграл уже через месяц.