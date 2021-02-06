Защитник «МЮ» узнал о своей продаже через соцсети. Просто увидел новости

В последний раз он сыграл за «Манчестер Юнайтед» в ноябре-2019, когда вышел на одну минуту в конце матча АПЛ против «Брайтона». С того момента он: а) Много лечился – страдал от проблемы с бедром, в октябре улетел на три месяца из-за повреждения голени; б) Съездил в аренду в «Эстудиантес» (с февраля-2020 по июнь).

Новый этап в карьере Рохо – «Бока Хуниорс». Туда он перешел на правах свободного агента. ESPN пишет, что об уходе из «Манчестер Юнайтед» Рохо узнал из соцсетей.

Рохо ждал, что «Манчестер Юнайтед» воспользуется опцией продления контракта (который истекал следующим летом) еще на год. Но Сульшер прямо на пресс-конференции сказал, что клуб позволит ему уйти на правах свободного агента.

Рохо не ожидал этого, потому что вопрос об уходе не звучал прямо на последней встрече руководителей «Манчестер Юнайтед» и его агентов.

30 января – Сульшер публично рассказал о его уходе.

2 февраля – Рохо подписал контракт с «Бока Хуниорс» до 31 декабря 2022 года.