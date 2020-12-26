Бруну Фернандеш
АПЛ
Футбол
Криштиану Роналду
Маркус Рэшфорд
Фред
Манчестер Юнайтед
Лестер
Сначала Фернандеш поспорил из-за качества ассиста. Потом забил сам, поклонился и снял невидимую шляпу 🎩
46 минут назад
«Манчестер Юнайтед» в матче с «Лестером»:
Момент №1 – клуб забивает и выходит вперед. В этом мяче участвует Бруну Фернандеш.
Момент №2 – «Манчестер Юнайтед» снова выходит вперед. И опять в атаке участвует Фернандеш.
Два одинаковых расклада принесли два разных сюжета.
Первый: на 23-й минуте Рэшфорд забил первый гол в этой встрече – с передачи Фернандеша. Пока он убегал праздновать, его догоняли Фернандеш и Фред. Далее – такой диалог:
Бруну Фернандеш: «Эй (обращение к Рэшфорду), ты видел, какой я тебе крутой ассист выложил?!»
Фред: «Да полное дерьмо!»
Второй: через четыре минуты после выхода на замену Кавани отдал голевой пас на Бруну – тот не промахнулся. Во время празднования поклонился и снял воображаемую шляпу.
Факты по этому голу Фернандеша:
- Он поучаствовал более чем в половине голов «Манчестер Юнайтед» с момента прихода в команду.
- В истории АПЛ до Фернандеша не было полузащитников, которые за один календарный год поучаствовали бы в большем числе голевых атак команды (у него – 52% от общего числа).
- У Фернандеша 10 голов в этом сезоне АПЛ. Это первый португалец в АПЛ с такой результативностью со времен Криштиану Роналду.
- C момента дебюта Бруну Фернандеша в Премьер-лиге ни один игрок не забил больше мячей и не отдал больше ассистов, чем он: 11+6.
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