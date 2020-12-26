Сначала Фернандеш поспорил из-за качества ассиста. Потом забил сам, поклонился и снял невидимую шляпу 🎩

Первый: на 23-й минуте Рэшфорд забил первый гол в этой встрече – с передачи Фернандеша. Пока он убегал праздновать, его догоняли Фернандеш и Фред. Далее – такой диалог:

Бруну Фернандеш: «Эй (обращение к Рэшфорду), ты видел, какой я тебе крутой ассист выложил?!»

Фред: «Да полное дерьмо!»

Второй: через четыре минуты после выхода на замену Кавани отдал голевой пас на Бруну – тот не промахнулся. Во время празднования поклонился и снял воображаемую шляпу.