Бруну Фернандеш
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Маркус Рэшфорд
Фред
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Лестер
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#Бруну Фернандеш #Футбол #Криштиану Роналду #АПЛ #Маркус Рэшфорд #Манчестер Юнайтед #Лестер #Фред

Сначала Фернандеш поспорил из-за качества ассиста. Потом забил сам, поклонился и снял невидимую шляпу 🎩

46 минут назад

«Манчестер Юнайтед» в матче с «Лестером»:

Момент №1 – клуб забивает и выходит вперед. В этом мяче участвует Бруну Фернандеш.

Момент №2 – «Манчестер Юнайтед» снова выходит вперед. И опять в атаке участвует Фернандеш.

Два одинаковых расклада принесли два разных сюжета.

твиттер «Манчестер Юнайтед»

Первый: на 23-й минуте Рэшфорд забил первый гол в этой встрече – с передачи Фернандеша. Пока он убегал праздновать, его догоняли Фернандеш и Фред. Далее – такой диалог:

Бруну Фернандеш: «Эй (обращение к Рэшфорду), ты видел, какой я тебе крутой ассист выложил?!»

Фред: «Да полное дерьмо!»

Второй: через четыре минуты после выхода на замену Кавани отдал голевой пас на Бруну – тот не промахнулся. Во время празднования поклонился и снял воображаемую шляпу.

Факты по этому голу Фернандеша:

  • Он поучаствовал более чем в половине голов «Манчестер Юнайтед» с момента прихода в команду.
  • В истории АПЛ до Фернандеша не было полузащитников, которые за один календарный год поучаствовали бы в большем числе голевых атак команды (у него – 52% от общего числа).
  • У Фернандеша 10 голов в этом сезоне АПЛ. Это первый португалец в АПЛ с такой результативностью со времен Криштиану Роналду.
  • C момента дебюта Бруну Фернандеша в Премьер-лиге ни один игрок не забил больше мячей и не отдал больше ассистов, чем он: 11+6.
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Барнс 31
Варди 85
2:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 23
Фернандеш 79
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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