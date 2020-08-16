Фернандеш – беспроигрышный пенальтист. Бьет по специальной технике, мазал два раза в карьере

Подобную технику удара использует Жоржиньо, хотя в их исполнении есть разница. Жоржиньо сначала смотрит на мяч, потом поднимает голову, подпрыгивает и бьет. Фернандеш вообще не опускает голову и до конца анализирует каждое движение вратаря. Из-за этого часто складывается одинаковая схема: вратарь летит в один угол, а Фернандеш бьет в другой.

Такой манере исполнения Фернандеш научился на тренировках в «Сампдории», хотя за сам клуб пенальти не бил. Там он общался с Фабио Квальяреллой – тот посоветовал постоянно меняться. Тренер показал, что можно бить так. «Если я забью три или четыре пенальти подряд, я поменяю технику исполнения. Вратари анализируют по видео», – говорил Фернандеш.

Его пенальти в игре с «Копенгагеном» отличается от исполнения против «Севильи»: