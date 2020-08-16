Фернандеш – беспроигрышный пенальтист. Бьет по специальной технике, мазал два раза в карьере
Бруно Фернандеш – абсолютный герой по исполнению пенальти. Transfermarkt пишет, что за всю карьеру он реализовал 28 ударов. Фернандеш не забивал пенальти только два раза за «Спортинг» и «Удинезе» – последний из них был еще в 2018-м. С момента прихода в «МЮ» он забил за «МЮ» уже восемь голов с пенальти во всех турнирах.
В полуфинале Лиги Европы все тоже получилось. Тут Фернандеш привычно подпрыгнул в момент удара:
Подобную технику удара использует Жоржиньо, хотя в их исполнении есть разница. Жоржиньо сначала смотрит на мяч, потом поднимает голову, подпрыгивает и бьет. Фернандеш вообще не опускает голову и до конца анализирует каждое движение вратаря. Из-за этого часто складывается одинаковая схема: вратарь летит в один угол, а Фернандеш бьет в другой.
Такой манере исполнения Фернандеш научился на тренировках в «Сампдории», хотя за сам клуб пенальти не бил. Там он общался с Фабио Квальяреллой – тот посоветовал постоянно меняться. Тренер показал, что можно бить так. «Если я забью три или четыре пенальти подряд, я поменяю технику исполнения. Вратари анализируют по видео», – говорил Фернандеш.
Его пенальти в игре с «Копенгагеном» отличается от исполнения против «Севильи»:
Сульшер объяснил отсутствие фирменного прыжка Фернандеша в этом моменте: «Он знает, что вратари будут ждать, пока он подпрыгнет».
Португальский вратарь Мигель Соареш – последний, кто отбивал пенальти от Фернандеша. «Секрет заключался в том, что я сделал небольшое движение влево. Бруну смотрит на вратаря во время пенальти, поэтому я сделал то же самое с ним. Я сделал вид, что нырнул влево, а пошел вправо. Хотел, чтобы Бруну принял решение как можно позже», – объяснял Соареш.
В интервью The Sun Соареш пожелал Фернандешу удачи с пенальти в АПЛ. Там у него точно все хорошо. «МЮ» и Фернандеш идеально сочетаются в плане пенальти. Squawka подсчитала статистику заработанных пенальти в АПЛ и в Лиге Европы. «МЮ» лидирует вообще везде:
К сожалению для него, команда у Бруну проигрышная.
Единственный человек, бьющий по специальной технике, - это Алан Гатагов!