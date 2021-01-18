Почему «МЮ» стал первым – объясняем в пяти быстрых секретах
«Манчестер Юнайтед» впервые с сезона-2012/13 идет на первом месте после 18 туров. После поражения в седьмом туре «Арсеналу» у них шикарная форма: 9 побед и 3 ничьи (с «Лестером», «Сити» и «Ливерпулем»).
Еще год назад мы спрашивали, почему «МЮ» не увольняет Сульшера. А сейчас они вот в такой форме. В чем их секрет?
Если вы запутались и отвыкли видеть клуб так высоко, этот материл вам поможет. Он короткий – чтобы вы зря не погружались в несложные вещи и потому что это лидерство пока шаткое (например, «Ман Сити» выше по потерянным очкам), а до конца сезона еще далеко.
1. Бруну Фернандеш – очень, очень хорош
Сейчас он второй в лиге после Кейна по голевым действиям (11 голов, 7 ассистов). И самый вовлеченный в атаку. Ни в одном другом клубе нет игрока, у которого процент атакующих действий внутри команды настолько высокий (19%). Бруну делает все: пасы в финальную треть, обостряющие передачи, удары, кроссы, обводки.
Простая статистика: после трансфера Фернандеша (с 1 февраля 2020-го) «МЮ» набрал больше очков (69), чем все остальные клубы АПЛ.
Ну и еще: Фернандеш стал первым в истории, кто выиграл награду игроку месяца в АПЛ четыре раза в календарном году.
2. Уверенно побеждают середняков и аутсайдеров
Статистика «МЮ» против команд «большой шестерки» в этом сезоне: 0 побед, 4 ничьи, 2 поражения. Статистика с остальными командами: 11 побед, 0 ничьих, 1 поражение.
«Манчестер Юнайтед» использует абсолютно разные планы на игру, исходя из уровня соперников. С топ-командами они закрываются, играют на контратаках и сушат (с «Челси», «Сити» и «Ливерпулем» были 0:0).
Против команд слабее используют класс игроков: Бруну, Рэшфорд, Погба, Кавани. Уровень их атаки просто сильнее. Грубо говоря, работает тактика: мы забьем больше вас. Хотя в обороне у «МЮ» постоянные проблемы. Статистика подтверждает: они 12-е по пропущенным голам в АПЛ и вторые по забитым.
3. В команде улучшилась атмосфера
Одна цитата Сульшера: «После стольких побед в раздевалке стало громче. Гораздо громче. Я чувствую, что менталитет команды улучшается. Для меня важно, что мы выходим на матчи в правильном настроении».
Вы давно не слышали свежие истории о скандалах в «МЮ» – не зря.
4. Кавани – джокер
Лучший по голевым действиям после выхода на замену в этом сезоне в топ-5 лигах: 3 гола, 2 ассиста. При том, что он сыграл в АПЛ всего 405 минут. И все его голевые действия – именно после выхода на замену.
Кавани – это Сульшер для Сульшера.
5. Слабая форма конкурентов. Буксуют все
Сейчас у «МЮ» 37 очков после 18 туров. В любом из пяти предыдущих сезонов они бы занимали четвертое или пятое место. У лидера АПЛ после 18 туров предыдущих пяти сезонах в среднем было 51 очко – на 14 больше, чем сейчас у «МЮ».
Но этот сезон по аномальности как раз нужно сравнивать с 2015/16 – когда лигу взял «Лестер». Тогда у «Лестера» как раз после 18 туров было 38 очков – на одно больше, чем у «МЮ» сейчас.
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Но сравнивать сезон-2015/16 с текущим все равно некорректно. Тогда лидеры переживали настоящий кризис: худший сезон Моуринью в карьере, последний сезон Пеллегрини в «Сити», ван Гал в «МЮ», Роджерс провалился в «Ливерпуле» и по ходу пришел Клопп. Неплохими были только «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Сейчас соперники лидера намного стабильнее в целом. У «МЮ» даже нет отрыва: шестой «Эвертон» отстает всего на пять очков. У «Сити» игра в запасе и отставание в два очка.
Сульшер сам все понимает: «То, что ты на вершине таблицы в начале или середине сезона, вообще не имеет значения».