Почему «МЮ» стал первым – объясняем в пяти быстрых секретах

«Манчестер Юнайтед» впервые с сезона-2012/13 идет на первом месте после 18 туров. После поражения в седьмом туре «Арсеналу» у них шикарная форма: 9 побед и 3 ничьи (с «Лестером», «Сити» и «Ливерпулем»).

Еще год назад мы спрашивали, почему «МЮ» не увольняет Сульшера. А сейчас они вот в такой форме. В чем их секрет?

Если вы запутались и отвыкли видеть клуб так высоко, этот материл вам поможет. Он короткий – чтобы вы зря не погружались в несложные вещи и потому что это лидерство пока шаткое (например, «Ман Сити» выше по потерянным очкам), а до конца сезона еще далеко.