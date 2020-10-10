Благотворительность – важная часть жизни Рэшфорда. Он обеспечивал едой бездомных и детей и помогал жертвам теракта
Во время пандемии он предложил продлить бесплатное питание для детей
В марте британские власти после введения карантинного режима утвердили ваучеры на бесплатное питание для детей из малообеспеченной категории семей. Правительство сразу же отметило, что эта кампания продолжится до наступления летних каникул.
Одним из первых на это отреагировал Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед». Он:
1. Написал открытое письмо с просьбой отменить это ограничение. В письме он опирается на собственный опыт использования ваучеров в детстве и говорит, что такое решение существенно помогло бы малоимущим семьям.
Стоимость недельного питания на одного человека составляет 15 фунтов – Рэшфорд подчеркнул, что не для всех семей это приемлемая цена. Власти положительно ответили на запрос Рэшфорда – благодаря его обращению 1,3 млн детей по всей Англии питались бесплатно даже во время летних каникул.
2. Развернул собственную кампанию по обеспечению бесплатного питания для детей из малоимущих семей. В этом его поддержали некоторые продуктовые бренды Великобритании и благотворительные фонды, с которыми он лично договаривался о сотрудничестве.
В интервью BBC Breakfast Рэшфорд сказал:
«Я думаю, что нахожусь в том положении, чтобы лично просить у премьер-министра продлить бесплатные ваучеры до октября. Это значительно поможет малоимущим семьям».
Рэшфорда наградят за благотворительную кампанию – ему вручат Орден Британской империи в день рождения Королевы Елизаветы II.
Говорит, что сейчас благотворительность стала для него важнейшей миссией
Рэшфорд начал заниматься благотворительностью в 2017-м, когда ему было всего 19 лет. Вот список его добрых дел, о которых писали в британской прессе, с того момента:
• В 2017-м после теракта в Манчестере (смертник взорвал бомбу во время концерта Арианы Гранде: 22 человека погибли, 120 пострадали) он посетил в городском госпитале пострадавших.
После этого Рэшфорд сходил на благотворительный концерт One Love Manchester – организаторы собрали более 2 млн фунтов на поддержку жертвам теракта и их семьям. Рэшфорд поучаствовал в сборе, но медиа не написали, какую сумму он пожертвовал.
• В октябре-2019 запустил предрождественскую кампанию для помощи бездомным. Для этого он привлек сеть британских универмагов Selfridges – вместе они создали пункт выдачи, в которых бездомные получали по комплекту необходимых вещей для проживания. В такой комплект входили шапка, перчатки, зубная щетка, средства личной гигиены, расческа, носки и т.д.
• Когда началась пандемия, Рэшфорд стал одним из инициаторов создании акции Players Together, главным смыслом которой была поддержка медиков. Нет точных данных по числу игроков, которые поддержали эту акцию – но они вместе собрали более 4 млн фунтов.
• В августе он помог властям в обеспечении едой бездомных людей. За всю кампанию они отдали 4 млн порций.
Вот что Рэшфорд сам говорит о благотворительности:
«Я играю в футбол. Но это временно, ведь я когда-нибудь закончу карьеру – не хочу, чтобы меня запомнили просто как футболиста из команды АПЛ. У меня есть возможности, поэтому моя величайшая миссия – творить добро. Я делаю это через благотворительность, ведь пока что это самый доступный способ сделать жизнь людей чуть ярче».