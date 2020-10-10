Благотворительность – важная часть жизни Рэшфорда. Он обеспечивал едой бездомных и детей и помогал жертвам теракта

Во время пандемии он предложил продлить бесплатное питание для детей

В марте британские власти после введения карантинного режима утвердили ваучеры на бесплатное питание для детей из малообеспеченной категории семей. Правительство сразу же отметило, что эта кампания продолжится до наступления летних каникул.

Одним из первых на это отреагировал Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед». Он:

1. Написал открытое письмо с просьбой отменить это ограничение. В письме он опирается на собственный опыт использования ваучеров в детстве и говорит, что такое решение существенно помогло бы малоимущим семьям.

Стоимость недельного питания на одного человека составляет 15 фунтов – Рэшфорд подчеркнул, что не для всех семей это приемлемая цена. Власти положительно ответили на запрос Рэшфорда – благодаря его обращению 1,3 млн детей по всей Англии питались бесплатно даже во время летних каникул.