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Маркус Рэшфорд
№10
Нападающий
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
31 окт. 1997 (22) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Ну почему «МЮ» не увольняет Сульшера? Мы спросили у экспертов
#Манчестер Юнайтед
23 января, 20:40
Рэшфорд выучил язык жестов, чтобы судить детский поэтический конкурс
#Маркус Рэшфорд
05 марта, 23:45
На тренировке «МЮ» повторили гол Сульшера из финала ЛЧ. Все чуть не закончилось травмой
#Уле-Гуннар Сульшер
24 мая 2019, 21:23
Все голы «МЮ» – личные провалы игроков «ПСЖ». Доказываем
#Лига чемпионов
07 марта 2019, 01:25