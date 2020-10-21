политика
Маркус Рэшфорд
Месут Озил
Одион Игало
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#политика #Месут Озил #Маркус Рэшфорд #Одион Игало #Вильфред Ндиди

В Нигерии протесты из-за полицейского произвола. Спецотряд злоупотреблял властью, грабил и пытал. Это обсуждает весь мир

21 октября, 18:00
Михаил Морозов

XinHua / Global Look Press

Что вообще происходит

В Нигерии идут массовые протесты из-за полицейского насилия. В столице Лагосе и других крупных городах – многотысячные демонстрации.

Люди протестуют против специального отдела по борьбе с грабежами, которое называется SARS. Они обвиняют SARS в чрезмерном применении силы, преследованиях, похищении людей, вымогательстве и даже убийстве мирных граждан. В соцсетях миллионы постов по хэштегом #EndSARS. Не только в Нигерии, но и по миру.

Скриншот с инстаграма

Что за SARS

Бывший комиссар полиции Фулани Кваджафа рассказывал, как был создан SARS в 1984 году (во многих других источниках создание SARS датировано 1992 годом). Тогда Нигерия сильно страдала от грабежей и похищений. «Мне сказали разработать план по спасению страны от воров. Спустя четыре месяца после возникновения SARS наступил мир. Кого поймали – посадили за решетку, кого не успели – те сбежали».

Если до начала 2000-х инциденты с SARS были редкостью, то к началу 2010-х отряд серьезно вырос в численности и силе, а количество жалоб на него увеличилось в разы. Оперативники проникли в университеты из-за всплеска интернет-мошенничества. «SARS превратился в национальное бедствие с охотой на нигерийскую молодежь с дредами, пирсингом, дорогими телефонами», – цитата с сайта Pulse.ng.

В 2019-м во время рейда оперативники случайно застрелили беременную женщину, позже – убили двух воров, укравших телефоны, причем уже после задержания. Это плюс к многочисленным историям об обычных грабежах: люди из SARS неоднократно заставляли снимать в банкомате и отдавать им деньги, и это всего лишь небольшая часть историй.

XinHua / Global Look Press

Почему нигерийцы протестуют именно сейчас

Поводом для протестов 2020 года стало видео в начале октября: на нем отрудники SARS убивают молодого парня и уезжают на его Лексусе. Власти арестовали автора видео и считают, что оно поддельное. 

До этого движение Amnesty International выложило отчет о не менее 82 случаях пыток и жестокого обращения за последние три года.

Кваджафа теперь говорит о SARS с сожалением: «Похоже, там теперь есть вооруженные грабители. Мы создавали его совсем не для этого. Теперь, когда меня называют создателем SARS, мне становится стыдно. Знай я наперед, что будет так, не создал бы его. Это не то, то родилось тогда, все изменилось».

Реакция президента Нигерии Мухаммаду Бухари:

  • Пообещал обеспечить правосудие для жертв.
  • Пообещал обширные реформы полиции.
  • Расформировал SARS.

Слева – президент Нигерии Бухари

Kremlin Pool / Global Look Press

После закрытия SARS протест только разгорается. Сотрудники SARS до сих пор в госструктурах

Все стало только хуже

Расформирование SARS не остановило уличные протесты, во время которых пострадали люди. Есть погибшие – их около 50 человек за все время. Протестующие не удовлетворены, что сотрудники отдела SARS продолжат работать в полиции в других подразделениях. Интернет-сайты общенациональных СМИ были взломаны хакерами, в открытый доступ выложены личные данные многих сотрудников полиции.

Протестующие требуют:

  • Освобождения всех арестованных во время протестов.
  • Создания независимого органа для расследования неправомерных действий полиции.
  • Психологической оценки и переподготовки SARS перед тем, как они будут направлены в другое подразделение.
  • Адекватного денежного вознаграждения для полицейских.

Ситуация обострилась в 20-х числах октября:

  • В штате Эдо протестующие напали на тюрьму, освободив сотни заключенных.
  • В Лагосе они подожгли полицейский участок.
  • Полицейские продолжают обстреливать протестующих.

Власти ввели в Лагосе комендантский час.

dpa / Global Look Press

Распространение по миру

  • Протесты затронули несколько неафриканских городов, в числе которых – Лондон, Дублин, Нью-Йорк, Манчестер.
  • Активно люди протестовали в Канаде.
  • Знаменитости призвали остановить насилие – высказывали Канье Уэст, Рианна, Дрейк. Хилари Клинтон потребовала не убивать молодежь на протестах.
  • Гугл в своем твиттере также призвал к прекращению насилия и разгону SARS.

Спортсмены тоже сильно переживают

Форвард «МЮ» Одион Игало назвал правительство Нигерии убийцами и запросил помощи у британских политиков и ООН.

Боксер Энтони Джошуа сообщил, что отправляет посылки в Нигерию, пока сам не может быть в Нигерии.

Футболисты реагируют в твиттере, среди них – Ндиди, Озил, Ивоби, Рэшфорд, Абрахам.

У Балотелли картинка пострашнее – окровавленный флаг Нигерии.

Протесты в Нигерии продолжаются.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Год протестов
Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным
«Это дерьмо еще касается Джорджа Флойда?» В городах США – грабежи, избиения, поджоги, выстрелы
Иранский борец казнен за протесты. Его пытали, а перед смертью не дали увидеться с семьей
Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
Вставать на одно колено – это в честь футболиста, который протестовал на гимне США и стал лицом движения Black Lives Matter
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Сергей Черноморец
21 октября, 18:17

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