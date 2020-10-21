В Нигерии протесты из-за полицейского произвола. Спецотряд злоупотреблял властью, грабил и пытал. Это обсуждает весь мир
Что вообще происходит
В Нигерии идут массовые протесты из-за полицейского насилия. В столице Лагосе и других крупных городах – многотысячные демонстрации.
Люди протестуют против специального отдела по борьбе с грабежами, которое называется SARS. Они обвиняют SARS в чрезмерном применении силы, преследованиях, похищении людей, вымогательстве и даже убийстве мирных граждан. В соцсетях миллионы постов по хэштегом #EndSARS. Не только в Нигерии, но и по миру.
Что за SARS
Бывший комиссар полиции Фулани Кваджафа рассказывал, как был создан SARS в 1984 году (во многих других источниках создание SARS датировано 1992 годом). Тогда Нигерия сильно страдала от грабежей и похищений. «Мне сказали разработать план по спасению страны от воров. Спустя четыре месяца после возникновения SARS наступил мир. Кого поймали – посадили за решетку, кого не успели – те сбежали».
Если до начала 2000-х инциденты с SARS были редкостью, то к началу 2010-х отряд серьезно вырос в численности и силе, а количество жалоб на него увеличилось в разы. Оперативники проникли в университеты из-за всплеска интернет-мошенничества. «SARS превратился в национальное бедствие с охотой на нигерийскую молодежь с дредами, пирсингом, дорогими телефонами», – цитата с сайта Pulse.ng.
В 2019-м во время рейда оперативники случайно застрелили беременную женщину, позже – убили двух воров, укравших телефоны, причем уже после задержания. Это плюс к многочисленным историям об обычных грабежах: люди из SARS неоднократно заставляли снимать в банкомате и отдавать им деньги, и это всего лишь небольшая часть историй.
Почему нигерийцы протестуют именно сейчас
Поводом для протестов 2020 года стало видео в начале октября: на нем отрудники SARS убивают молодого парня и уезжают на его Лексусе. Власти арестовали автора видео и считают, что оно поддельное.
До этого движение Amnesty International выложило отчет о не менее 82 случаях пыток и жестокого обращения за последние три года.
Кваджафа теперь говорит о SARS с сожалением: «Похоже, там теперь есть вооруженные грабители. Мы создавали его совсем не для этого. Теперь, когда меня называют создателем SARS, мне становится стыдно. Знай я наперед, что будет так, не создал бы его. Это не то, то родилось тогда, все изменилось».
Реакция президента Нигерии Мухаммаду Бухари:
- Пообещал обеспечить правосудие для жертв.
- Пообещал обширные реформы полиции.
- Расформировал SARS.
После закрытия SARS протест только разгорается. Сотрудники SARS до сих пор в госструктурах
Все стало только хуже
Расформирование SARS не остановило уличные протесты, во время которых пострадали люди. Есть погибшие – их около 50 человек за все время. Протестующие не удовлетворены, что сотрудники отдела SARS продолжат работать в полиции в других подразделениях. Интернет-сайты общенациональных СМИ были взломаны хакерами, в открытый доступ выложены личные данные многих сотрудников полиции.
Протестующие требуют:
- Освобождения всех арестованных во время протестов.
- Создания независимого органа для расследования неправомерных действий полиции.
- Психологической оценки и переподготовки SARS перед тем, как они будут направлены в другое подразделение.
- Адекватного денежного вознаграждения для полицейских.
Ситуация обострилась в 20-х числах октября:
- В штате Эдо протестующие напали на тюрьму, освободив сотни заключенных.
- В Лагосе они подожгли полицейский участок.
- Полицейские продолжают обстреливать протестующих.
Власти ввели в Лагосе комендантский час.
Распространение по миру
- Протесты затронули несколько неафриканских городов, в числе которых – Лондон, Дублин, Нью-Йорк, Манчестер.
- Активно люди протестовали в Канаде.
- Знаменитости призвали остановить насилие – высказывали Канье Уэст, Рианна, Дрейк. Хилари Клинтон потребовала не убивать молодежь на протестах.
- Гугл в своем твиттере также призвал к прекращению насилия и разгону SARS.
Спортсмены тоже сильно переживают
Форвард «МЮ» Одион Игало назвал правительство Нигерии убийцами и запросил помощи у британских политиков и ООН.
Боксер Энтони Джошуа сообщил, что отправляет посылки в Нигерию, пока сам не может быть в Нигерии.
У Балотелли картинка пострашнее – окровавленный флаг Нигерии.
Протесты в Нигерии продолжаются.