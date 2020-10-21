В Нигерии протесты из-за полицейского произвола. Спецотряд злоупотреблял властью, грабил и пытал. Это обсуждает весь мир

Что за SARS

Бывший комиссар полиции Фулани Кваджафа рассказывал, как был создан SARS в 1984 году (во многих других источниках создание SARS датировано 1992 годом). Тогда Нигерия сильно страдала от грабежей и похищений. «Мне сказали разработать план по спасению страны от воров. Спустя четыре месяца после возникновения SARS наступил мир. Кого поймали – посадили за решетку, кого не успели – те сбежали».

Если до начала 2000-х инциденты с SARS были редкостью, то к началу 2010-х отряд серьезно вырос в численности и силе, а количество жалоб на него увеличилось в разы. Оперативники проникли в университеты из-за всплеска интернет-мошенничества. «SARS превратился в национальное бедствие с охотой на нигерийскую молодежь с дредами, пирсингом, дорогими телефонами», – цитата с сайта Pulse.ng.

В 2019-м во время рейда оперативники случайно застрелили беременную женщину, позже – убили двух воров, укравших телефоны, причем уже после задержания. Это плюс к многочисленным историям об обычных грабежах: люди из SARS неоднократно заставляли снимать в банкомате и отдавать им деньги, и это всего лишь небольшая часть историй.