Иранский борец казнен за протесты. Его пытали, а перед смертью не дали увидеться с семьей
Чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари казнен за участие в протестах. Он выступал против экономической политики Ирана в 2018 году. И получил обвинения в создании спецгрупп для свержения режима и убийстве агента безопасности. Решение суда: два смертных приговора и 74 удара плетью.
Афкари обращался по Всемирное агентство по правам человека и рассказывал о пытках – избиение, удушение пластиковым пакетом, алкоголь в ноздрях.
За Афкари заступался президент UFC Дэйна Уайт: говорил, что Афкари выходил на мирный протест. Уайт обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу. Трамп выступил с заявлением, где сказал, что протестующие обращали внимание на высокий уровень инфляции и ухудшающуюся экономику. «Был бы очень признателен властям Ирана, если бы вы пощадили этого парня», – писал Трамп в твиттере.
Информационное агентство Ирана Tasnim на это заявило, что Трамп беспокоится за жизнь убийцы в тот момент, когда из-за его санкций в опасности жизни многих иранских пациентов.
Несмотря на это, 12 сентября Афкари был казнен. Боец UFC Бобби Грин, узнав эту новость, прервал интервью после победного боя с Аланом Патриком на UFC Fight Night 177. «Кто-то теряет жизнь, а я просто стою здесь. Не хочу сейчас говорить, не могу говорить о бое. Это сводит меня с ума», – сказал Грин и покинул зону для интервью.
Что известно об этом деле.
• Афкари работал с братьями строителями в Ширазе (680 км от Тегерана). Все трое были арестованы в августе 2018 года. На суде Афкари получил смертный приговор, брат Вахид – 54 года лишения свободы, брат Хабиб – 27 лет.
• Информационное агентство Mizan рассказало подробности: Афкари в ходе беспорядков атаковал с ножом сотрудника службы безопасности, его братья напали на полицейского в другом городе. Убийство было задокументировано CCTV, а еще Афкари планировал убить члена ополчения Басидж – полувоенной народной организации сторонников действующей власти. Также Mizan обвинило персидский BBC и лондонский Iran International TV в признании преступников невиновными – как предлоге нападения на Иран.
• Во время суда Афкари просил представить запись с камер видеонаблюдения, но его просьба была отклонена. На государственном телевидении были показаны размытые полицейские документы, а убийство описано как личный спор без особых подробностей.
• Правозащитная организация Amnesty International назвала казнь Афкари «пародией на правосудие». Перед казнью появилась голосовая запись, Афкари сказал в тюрьме: «Если меня казнят, я хочу, чтобы вы знали: казнен невиновный человек, который пытался изо всех сил быть услышанным».
• В сентябре 2019-го он подавал жалобу в судебные органы и утверждал, что сознался под пытками и у него есть доказательства.
• Иранские государственные медали обнародовали запись, где Афкари показывает нанесения удара ножом и говорит: «Ударил дважды, сначала один раз, потом снова». Но он признавался, что для дачи показаний его пытали. Его мать сказала, что сыновей заставили давать показания друг против друга. Власти Ирана отвергли обвинения в использовании пыток.
• По словам адвоката Хассана Юнеси, Афкари не разрешили увидеться с семьей перед казнью, хотя это противоречит иранскому законодательству. «Неужели вы так спешили исполнить приговор, что лишили Навида последней встречи?» – писал Юнеси в твиттере. Также по словам Юнеси, кадры, использованные в виде доказательства деяния Афкари, были сделаны за час до совершения преступления.
Всемирная ассоциация спортсменов (WPA), насчитывающая 85 тысяч человек, призвала исключить Иран из мирового спорта.
Иран не достоин представлять международное сообщество до свержения их тоталитарных властей, ждём реакции всего мирового сообщества без исключений, это дикость, не просто дикость, это опасно для всего мира иметь таких соседей как Иран и КНДР в списке мировых держав. Ещё стоит присмотреться к Катару, Бахрейну и Саудитам, но они более независимы
на самом деле вопрос более сложный, чем сначала кажется. насколько правильно приравнивать спорт к политическому строю? понятно, что спорт всегда = политика. но есть важные нюансовые ситуации. например, для многих иранских спортсменов международные победы – единственный шанс заявить о себе, уехать из страны или высказать протест строю.
см. историю олимпийской медалистки, которая эмигрировала из-за несогласия и давления – не факт, что она смогла бы то же самое без статуса чемпионки.