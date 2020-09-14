Иранский борец казнен за протесты. Его пытали, а перед смертью не дали увидеться с семьей

Информационное агентство Ирана Tasnim на это заявило, что Трамп беспокоится за жизнь убийцы в тот момент, когда из-за его санкций в опасности жизни многих иранских пациентов.

Несмотря на это, 12 сентября Афкари был казнен. Боец UFC Бобби Грин, узнав эту новость, прервал интервью после победного боя с Аланом Патриком на UFC Fight Night 177. «Кто-то теряет жизнь, а я просто стою здесь. Не хочу сейчас говорить, не могу говорить о бое. Это сводит меня с ума», – сказал Грин и покинул зону для интервью.

Что известно об этом деле.

• Афкари работал с братьями строителями в Ширазе (680 км от Тегерана). Все трое были арестованы в августе 2018 года. На суде Афкари получил смертный приговор, брат Вахид – 54 года лишения свободы, брат Хабиб – 27 лет.

• Информационное агентство Mizan рассказало подробности: Афкари в ходе беспорядков атаковал с ножом сотрудника службы безопасности, его братья напали на полицейского в другом городе. Убийство было задокументировано CCTV, а еще Афкари планировал убить члена ополчения Басидж – полувоенной народной организации сторонников действующей власти. Также Mizan обвинило персидский BBC и лондонский Iran International TV в признании преступников невиновными – как предлоге нападения на Иран.

• Во время суда Афкари просил представить запись с камер видеонаблюдения, но его просьба была отклонена. На государственном телевидении были показаны размытые полицейские документы, а убийство описано как личный спор без особых подробностей.