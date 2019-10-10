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#Иран #Футбол #Камбоджа

Воу. Иран впервые за 40 лет пустил на стадион женщин – и выиграл 14:0!

10 октября 2019, 19:16

Иран грохнул Камбоджу в домашнем матче отбора на ЧМ-2022. 14:0 – по 7 голов в каждом из таймов. 

Сердар Азмун забил 3. Карим Ансарифард – 4. Забавно, что до этого в 15 матчах за полтора года Ансарифард забил за сборную 3 гола. 

Счет пугает, но между командами огромный разрыв. В рейтинге ФИФА Иран 23-й, Камбоджа – 169-я. Иран играл на чемпионатах мира пять раз, Камбоджа – никогда. 

Кстати, Камбоджу в паре тренируют француз Феликс Далма и знакомый по ЦСКА японец Кейсуке Хонда. 

И да. Это самое крупное поражение в камбоджийской истории. 

Интерес матча не в результате. Для Ирана это первая игра за почти 40 лет, когда на мужскую сборную легально пустили женщин. 

● Запрет для женщин на посещение матчей мужской сборной действовал с 1981 года – вскоре после установления в Иране Исламской республики, где государственные законы основывались на исламском праве. На сегодня Иран – одно из немногих теократических государств. 

● В сентябре 2019-го жительница Тегерана Сахар Ходаяри была осуждена за попытку в марте пройти на матч чемпионата Ирана, переодевшись в мужчину. Узнав, что ей могут назначить тюремный срок (от полугода до двух лет), Ходаяри подожгла себя на выходе из здания суда. Она умерла в больнице через пару дней

● В последние годы ФИФА неоднократно рекомендовала Ирану снять ограничение для женщин. В июле 2019-го Федерация футбола Ирана сообщила, что одобрила просьбу президента ФИФА и ждет разрешения от правительства. До этого Иран устраивал тестовую акцию: во время ЧМ-2018 женщины и мужчины вместе смотрели на стадионе трансляцию игры против Испании.

● Матч с Камбоджей стал первым за 40 лет существования Исламской республики, когда иранские женщины могли купить билет и свободно попасть на матч мужской команды. Федерация выделила квоту в 3500 билетов. Их раскупили за час.

Исторический фоторепортаж: 

Все фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
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