Воу. Иран впервые за 40 лет пустил на стадион женщин – и выиграл 14:0!

Иран грохнул Камбоджу в домашнем матче отбора на ЧМ-2022. 14:0 – по 7 голов в каждом из таймов.

Сердар Азмун забил 3. Карим Ансарифард – 4. Забавно, что до этого в 15 матчах за полтора года Ансарифард забил за сборную 3 гола.

Счет пугает, но между командами огромный разрыв. В рейтинге ФИФА Иран 23-й, Камбоджа – 169-я. Иран играл на чемпионатах мира пять раз, Камбоджа – никогда.

Кстати, Камбоджу в паре тренируют француз Феликс Далма и знакомый по ЦСКА японец Кейсуке Хонда.

И да. Это самое крупное поражение в камбоджийской истории.