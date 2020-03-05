Рэшфорд выучил язык жестов, чтобы судить детский поэтический конкурс

5 марта 2020 года в Великобритании отмечается Всемирный день книг. Игрок «МЮ» Маркус Рэшфорд по-особенному провел этот день: он учил язык жестов, чтобы судить конкурс стихов у детей. Еще месяц назад с этой просьбу к Рэшфорду обратился фанат. Сам игрок опубликовал его письмо в твиттере, а теперь выполнил обещание.

Весело было всем – на языке жестов пообщался и сам Рэшфорд. Пока у него неплохо получается: