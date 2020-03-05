Рэшфорд выучил язык жестов, чтобы судить детский поэтический конкурс
5 марта 2020 года в Великобритании отмечается Всемирный день книг. Игрок «МЮ» Маркус Рэшфорд по-особенному провел этот день: он учил язык жестов, чтобы судить конкурс стихов у детей. Еще месяц назад с этой просьбу к Рэшфорду обратился фанат. Сам игрок опубликовал его письмо в твиттере, а теперь выполнил обещание.
Весело было всем – на языке жестов пообщался и сам Рэшфорд. Пока у него неплохо получается:
В книжный день Рэшфорд опубликовал пост с книгой: «Когда вы не можете бросить вызов физически, бросьте его умственно. Если вам от 11 до 14 лет, я рекомендую взять «Неудержимый» Дэна Фридмана. Я прочитал первую главу, когда он прислал копию в мой фан-клуб. Это определенно стоит попробовать».
В этом сезоне АПЛ Рэшфорд отыграл 22 матча, забил 14 голов и отдал пять ассистов. Дальше – травма, из-за которой под угрозой даже его игра на Евро. Такой прогноз о состоянии Рэшфорда давал Сульшер в феврале, но уже в марте он дал надежду: «Он может вернуться к финалу Кубка Англии». Только до этого финала «МЮ» еще надо дойти.