Маркус Рэшфорд
АПЛ
Футбол
Манчестер Юнайтед
Поделиться:
Комментарии:
0
#Маркус Рэшфорд #Футбол #АПЛ #Манчестер Юнайтед

Рэшфорд выучил язык жестов, чтобы судить детский поэтический конкурс

05 марта, 23:45
Александр Плеханов

5 марта 2020 года в Великобритании отмечается Всемирный день книг. Игрок «МЮ» Маркус Рэшфорд по-особенному провел этот день: он учил язык жестов, чтобы судить конкурс стихов у детей. Еще месяц назад с этой просьбу к Рэшфорду обратился фанат. Сам игрок опубликовал его письмо в твиттере, а теперь выполнил обещание.

Весело было всем – на языке жестов пообщался и сам Рэшфорд. Пока у него неплохо получается:

В книжный день Рэшфорд опубликовал пост с книгой: «Когда вы не можете бросить вызов физически, бросьте его умственно. Если вам от 11 до 14 лет, я рекомендую взять «Неудержимый» Дэна Фридмана. Я прочитал первую главу, когда он прислал копию в мой фан-клуб. Это определенно стоит попробовать».

В этом сезоне АПЛ Рэшфорд отыграл 22 матча, забил 14 голов и отдал пять ассистов. Дальше – травма, из-за которой под угрозой даже его игра на Евро. Такой прогноз о состоянии Рэшфорда давал Сульшер в феврале, но уже в марте он дал надежду: «Он может вернуться к финалу Кубка Англии». Только до этого финала «МЮ» еще надо дойти.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: BBC
Как там «МЮ» без Рэшфорда
«Челси» и «МЮ» спорят из-за ВАР. За удар в пах не удалили, большой вопрос по голу
Помогал вдовам, открыл приют, стерпел угрозы после ЧМ. Что за удивительный трансфер оформляет «МЮ»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Маркус Рэшфорд
#Футбол
#АПЛ
#Манчестер Юнайтед