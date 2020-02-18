«Челси» и «МЮ» спорят из-за ВАР. За удар в пах не удалили, большой вопрос по голу
«Челси» проиграл «МЮ» 0:2 в 26-м туре АПЛ. У «МЮ» забили Марсьяль и Магуайр, у «Челси» – Зума и Жиру, но голы хозяев не были засчитаны.
Оба эпизода активно обсуждались после матча, который обслуживал судья Энтони Тэйлор.
Первый произошел на 55-й минуте – после подачи углового забил Зума. Во время нее мимо пролетели три игрока – Фред, Аспиликуэта и Уильямс. Гол отменили, потому что Аспиликуэта толкнул Уильямса:
Аспиликуэта не отрицает, что толкал соперника, но заявляет: «Это следствие того, что меня толкнул Фред». На скрине выше это незаметно. А если отмотать чуть назад?
Фред и Аспиликуэта перед подачей активно толкались в штрафной, потом защитник «Челси» освободился от него, перед тем как влететь в Уильямса. Ни с одного повтора до конца невозможно понять фолил ли Фред.
Фрэнк Лэмпард не сомневается: «Аспиликуэту толкнули, поэтому гол должны были засчитать». Крис Кавана, работавший видеоассистентом на матче, другого мнения: контакт между Фредом и Аспиликуэтой не тянул на фол.
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Второй эпизод – на 77-й минуте при счете 0:2. Атака «Челси», прострел, мяч летел на неудобной высоте для Жиру, но тот подстроился и красиво забил головой. Этот гол тоже отменили.
Поводов для споров здесь гораздо меньше. Жиру действительно был в офсайде, пусть и на какие-то сантиметры.
Был и еще один спорный момент, который тоже просматривался ВАР. И решение снова было не в пользу «Челси». На 22-й минуте Батшуайи толкнул Магуайра перед боковой линией, тот упал, а затем лягнул бельгийца. Игрока «МЮ» не удалили.
Сеск Фабрегас считает, что это красная:
Интересно, что в похожей ситуации Тэйлор удалил Сона за удар Рюдигера два месяца назад:
«Магуайр должен был быть удален, это очевидно. И это изменило бы всю игру», – мнение Лэмпарда. Сульшер не согласен: «Сначала фолили на нем, Батшуайи падал на него, так что он просто вытянул ногу и попал туда, где очень больно». Бывший судья АПЛ Марк Клаттенбург рассудил: «Это было движение в область паха, Магуайр должен был быть удален».
По эпизодам с забитыми мячами тренер «МЮ» даже пожалел «Челси»: «Сопернику не повезло с двумя голами, отмененными из-за ВАР. Это правильные решения, но пограничные. К счастью, когда я играл, ВАР не было».
Победа очень важна для «МЮ», теперь он всего в трех очках от лигочемпионской четверки. А от пятого места – в двух, и это важно, если апелляция «Ман Сити» в CAS будет отклонена.