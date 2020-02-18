«Челси» и «МЮ» спорят из-за ВАР. За удар в пах не удалили, большой вопрос по голу

«Челси» проиграл «МЮ» 0:2 в 26-м туре АПЛ. У «МЮ» забили Марсьяль и Магуайр, у «Челси» – Зума и Жиру, но голы хозяев не были засчитаны.

Оба эпизода активно обсуждались после матча, который обслуживал судья Энтони Тэйлор.

Первый произошел на 55-й минуте – после подачи углового забил Зума. Во время нее мимо пролетели три игрока – Фред, Аспиликуэта и Уильямс. Гол отменили, потому что Аспиликуэта толкнул Уильямса: