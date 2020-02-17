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#Стивен Джеррард #Футбол #АПЛ #Ливерпуль #Манчестер Сити #Челси

Возможное наказание для «Ман Сити» – лишение титула АПЛ. Это шанс для Джеррарда все-таки стать чемпионом

17 февраля, 19:10
Александр Плеханов

imago sportfotodienst/Global Look Press

«Манчестер Сити» исключили из еврокубковых турниров на следующие два сезона. Все из-за нарушений правил ФФП. Информацию об этом читайте по четырем ссылкам:

Daily Mail опубликовал новость, что наказание для «Ман Сити» может не ограничиться одним запретом на выход в еврокубки. Daily Mail пишет, что АПЛ изучит отчеты «Ман Сити» с 2012 по 2016 годы. Если нарушения подтвердятся, клубу грозят снятием очков и даже лишением трофея в 2014 году. Тогда чемпионом в сезоне-2013/14 станет «Ливерпуль» – он проиграл «Сити» два очка.

Об этом наказании уже спросили Стивена Джеррарда: «Читал об этом утром. С точки зрения УЕФА, это, очевидно, действительно сильное наказание. Я уверен, что в «Сити» подадут апелляцию, поэтому мы подождем и посмотрим, каков будет результат. Тогда и узнаем, включится ли АПЛ. Увидеть результаты этого действительно интересно. Я заинтересован в этом. По очевидным причинам».

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джеррард так и не стал чемпионом АПЛ. Его падение позже стало мемом

Стивен Джеррард – великий воспитанник «Ливерпуля». Он провел в команде почти всю карьеру (на один год уезжал в «Гэлакси»). С «Ливерпулем» Джеррард по разу побеждал в Лиге чемпионов и в Кубке УЕФА, дважды выигрывал Кубок Англии, трижды брал Кубок Лиги. Одна проблема: за все время существования АПЛ «Ливерпуль» пока ни разу не стал чемпионом.

Этого трофея у Джеррарда нет, но он был максимально близок к нему как раз в сезоне-2013/14. Тогда «Ливерпуль» был совсем другим. Брендан Роджерс еще не уехал в «Селтик» и строил атакующую модель в топ-клубе. Луис Суарес и Рахим Стерлинг еще бегали в основе «Ливерпуля». Стивен Джеррард часто выходил в составе и вел «Ливерпуль» к чемпионству.

«Ливерпуль» лидировал в лиге большую часть сезона, но в конце упустил трофей. Многое изменил момент из матча против «Челси», который потом часто мелькал в качестве мема. Тогда Стивен Джеррард неудачно поскользнулся и потерял мяч. Демба Ба убежал к воротам «Ливерпуля» и забил. «Ливерпуль» так и не отыгрался, а под свисток пропустил еще.

Джеррарда спрашивали о том падении весной 2019-го. Даже тогда он сильно переживал: «Эта рана открыта с того самого момента. Я надеюсь, что «Ливерпуль» победит в этом сезоне, но это ничего не изменит. Это был такой большой год. Это был трофей, который ускользнул от меня, поэтому, конечно, я всегда буду оглядываться назад и желать, чтобы все было по-другому».

Номинально тот проигранный матч – это не единственная причина упущенного трофея. «Ливерпуль» потерял очки еще и в игре с «Кристал Пэлас» (3:3), где выигрывал в три мяча. Падение Джеррарда стало символом того поражения клуба в противостоянии с «Ман Сити». Через эту неудачу позже отыгрывали каждый серьезный провал «Ливерпуля».

Сейчас Стивен Джеррард работает главным тренером шотландского «Рейнджерс». Фанатов «Ливерпуля» это не смутило – они просили руководство «Ливерпуля» подписать с Джеррардом контракт на пять дней, чтобы тот получил медаль АПЛ (в победе в этом сезоне уже не сомневаются). Гендиректор «Ливерпуля» Питер Мур ответил, что это невозможно – тогда клубу придется исключить из команды кого-то другого, а Джеррарду надо уйти с его должности:

«Послушайте, мы все любим Стиви Джи, и мы все очень гордимся им за его управленческую карьеру. Но я продолжаю наблюдать, как его заводят в «Ливерпуль» на пятидневный контракт, чтобы он мог выиграть медаль. Просто так это не бывает. Химия в клубной раздевалке тоже важна. Вы можете себе это представить? Что вы должны исключить другого игрока, сказать: «Вы не получите медаль».

Если «Манчестер Сити» лишат трофея, такие сложные схемы для чемпионства Стивена Джеррарда уже не понадобятся.

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Все фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
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