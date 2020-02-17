Возможное наказание для «Ман Сити» – лишение титула АПЛ. Это шанс для Джеррарда все-таки стать чемпионом

«Манчестер Сити» исключили из еврокубковых турниров на следующие два сезона. Все из-за нарушений правил ФФП. Информацию об этом читайте по четырем ссылкам:

Daily Mail опубликовал новость, что наказание для «Ман Сити» может не ограничиться одним запретом на выход в еврокубки. Daily Mail пишет, что АПЛ изучит отчеты «Ман Сити» с 2012 по 2016 годы. Если нарушения подтвердятся, клубу грозят снятием очков и даже лишением трофея в 2014 году. Тогда чемпионом в сезоне-2013/14 станет «Ливерпуль» – он проиграл «Сити» два очка.

Об этом наказании уже спросили Стивена Джеррарда: «Читал об этом утром. С точки зрения УЕФА, это, очевидно, действительно сильное наказание. Я уверен, что в «Сити» подадут апелляцию, поэтому мы подождем и посмотрим, каков будет результат. Тогда и узнаем, включится ли АПЛ. Увидеть результаты этого действительно интересно. Я заинтересован в этом. По очевидным причинам».