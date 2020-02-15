Под «Манчестер Сити» копали английские и немецкие издания. Нашли измененные финансовые отчеты и перепродажу прав на игроков
В одном из наших последних текстов мы рассказывали, за что «Манчестер Сити» был исключен из ЛЧ. Если кратко: «Сити» переиграл с переводом денег по тайным путям, обманывал УЕФА, отправляя данные по спонсорским данным.
Первый удар по «Ман Сити» нанес Football Leaks, опубликовав расследование по доходам клуба еще в 2018 году. Второй страйк по репутации «Сити» нанес Der Spiegel. И этот материал был гораздо мощнее.
В начале марта 2019-го авторы Der Spiegel Рафаэль Бушманн и Кристоф Винтербах в своем материале обвинили «Манчестер Сити» в использовании теневых компаний для нарушения правил ФФП. Главные пункты из того материала:
1. «Манчестер Сити» еще в 2012-м придумал сомнительную схему для обхода ФФП. Если расходы по итогам сезона были выше запланированных, то руководители увеличивали число предсезонных взносов в отчетах, отправляемых в ФА и УЕФА.
Следователи УЕФА также подтвердили, что некоторые источники спонсорских доходов клуба никакого отношения к заявленным спонсорам не имели.
2. В 2014 в ходе специального расследования был найден фонд, главной задачей которого была покупка акций футболистов. Фактически было несколько владельцев на права игроков – сам «Манчестер Сити» и этот фонд (что запрещено ФА). Суть схемы в том, что при уходе игрока из «Сити» акционеры получали какой-то процент от трансфера.
В качестве такого фонда была зарегистрирована люксембургская компания Mangrove, к которой, по данным Der Spiegel, имел отношение генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано. Der Spiegel пишет: в планах Mangrove на 10 лет была закупка до 70% акций контрактов игроков «Манчестер Сити», прибывших из латинской Америки.
Особенность этой схемы заключался в том, что деньги, поступавшие на счета Mangrove, нельзя было отследить дальше. Der Spiegel в своем материале привел в качестве примера полузащитника Бруно Сукулини, пробывшего на контракте с «Сити» 3 года, а потом перешедшего в «Верону» за 1,25 миллиона евро. Никто не знает, какой процент от трансфера Сукулини получал фонд и куда он переходил. По данным издания, деньги, возможно, возвращались на банковский счет «Сити», а стороны (в данном случае – «Верона» и «Сити») намеренно занижали сумму трансфера.
В 2016-м юристы ФА впервые наткнулись на эту схему «Манчестер Сити», но так и не доказали полное участие в ней клуба. Аргументы «Манчестер Сити» заключались в том, что клуб к этому фонду отношения не имеет.
Сразу после объявления об исключении «Сити» на два сезона историю в еще одном мощном материале раскрутил журналист The Guardian Дэвид Конн. Он добавил пару компрометирующих пунктов:
• В сезоне-2013/14 на счета «Сити» в виде спонсорских прилетели 57 миллионов фунтов. По данным The Guardian, главный спонсор клуба (Etihad) заплатил лишь 8 миллионов. Сомнительный момент отобразился и в сезоне-2015/16, когда из 67,5 миллиона фунтов спонсорских денег вклад Etihad составил только 8 миллионов.
• На 2014 год расследование по делам «Манчестер Сити» установило: клуб превысил границу ФФП более чем на 180 миллионов евро (в качестве нормы была установлена сумма до 40 миллионов).
Интересно, что «Сити» на все обвинения отвечал крайне дерзко – обвинял первоисточников во лжи и отказывал прессе в комментариях до тех пор, пока УЕФА и клуб не проведут собственное расследование. Источник из материала Дэвида Конна сообщил ему: «Сити» придерживался схемы, по которой лучше потратит десятки миллионов фунтов на юристов, которые оспорят все обвинения в суде, чем признается в нарушениях правил.
«Манчестер Сити» уже забанили на выступления в ЛЧ на два сезона и прописали штраф в 30 миллионов евро. Но английские таблоиды считают, что на этом санкции в адрес клуба не закончились. По данным Daily Star, любой клуб, пойманный на нарушении правил ФФП, должен быть изгнан ФА минимум во вторую Лигу. Ситуацию с «Манчестер Сити» таблоид оценивает так: вряд ли ФА так серьезно накажет один из важнейших своих ресурсов. С другой стороны, списывание очков с «Манчестер Сити» в этом сезоне вполне возможно.