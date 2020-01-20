Гляньте, насколько по-разному «Ливерпуль» и «МЮ» прожили эти пять лет

22 марта 2015-го «Ливерпуль» и «МЮ» играли в матче второго круга АПЛ: встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Юнайтед». Дубль оформил Хуан Мата – тогда он еще безальтернативно бегал в основе. У «Ливерпуля» из того состава остались до 2020-го только Лаллана и Хендерсон. Не сохранился даже результат: во втором круге этого сезона «Ливерпуль» без проблем выиграл со счетом 2:0.

Теперь сравните подборку игроков в той игре с тем, что есть сейчас. Все совпадения мы выделили отдельно.