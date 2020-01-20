Гляньте, насколько по-разному «Ливерпуль» и «МЮ» прожили эти пять лет
22 марта 2015-го «Ливерпуль» и «МЮ» играли в матче второго круга АПЛ: встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Юнайтед». Дубль оформил Хуан Мата – тогда он еще безальтернативно бегал в основе. У «Ливерпуля» из того состава остались до 2020-го только Лаллана и Хендерсон. Не сохранился даже результат: во втором круге этого сезона «Ливерпуль» без проблем выиграл со счетом 2:0.
Теперь сравните подборку игроков в той игре с тем, что есть сейчас. Все совпадения мы выделили отдельно.
22.03.2015. «Ливерпуль» – «МЮ» – 1:2
«Ливерпуль»: Миньоле, Шкртел, Сако, Джан, Морено, Хендерсон, Аллен, Лаллана, Коутиньо, Старридж, Стерлинг.
Запас: Б. Джонс, Туре, Джонсон, Лейва, Джеррард, Ламберт, Балотелли.
Главный тренер: Брендан Роджерс
«МЮ»: Де Хеа, Смоллинг, Ф. Джонс, Блинд, Валенсия, Кэррик, Эррера, Янг, Феллайни, Мата, Руни.
Запас: Вальдес, Рафаэл, Рохо, Янузай, Перейра, Ди Мария, Фалькао.
Главный тренер: Луи ван Гал
19.01.2020. «Ливерпуль» – «МЮ» – 2:0
«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлейн, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино, Мане.
Запас: Адриан, К. Джонс, Лаллана, Матип, Минамино, Ориги, Фабиньо.
Главный тренер: Юрген Клопп
«МЮ»: Де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделоф, Уильямс, Матич, Фред, Ван-Биссака, Перейра, Марсьяль, Джеймс.
Запас: Ромеро, Байи, Гринвуд, Далот, Ф. Джонс, Лингард, Мата.
Главный тренер: Оле-Гуннар Сульшер
Пять лет – абсолютно разное развитие
Результаты
- В 2015-м «Ливерпуль» совсем не думал о победе в Лиге чемпионов. Более того: в том сезоне клуб вообще туда не попал. По итогам сезона-2014/15 «Ливерпуль» финишировал шестым, всего на два очка опередив «Саутгемптон». Чемпионом вообще стал «Челси», а «Ман Сити» отстал на целых восемь очков. «МЮ» занял четвертое место и имел 70 очков, у «Ливерпуля» было всего 62.
- Прямо сейчас в сезоне-2019/20 «Ливерпуль» уже набрал больше очков (64), чем за весь сезон пятилетней давности. На это ушло всего 22 матча, в которых «Ливерпуль» только один раз потерял очки (как раз с «МЮ»). У «Юнайтед» все хуже – клуб идет на пятом месте, но отставание от лидирующей тройки составляет 11 очков. Можно цепляться за четверку (там всего пять) – это и есть приоритетная цель на оставшуюся часть турнира.
Как дела с атакой
- Основной форвард «Ливерпуля» в 2015-м – Старридж. Сейчас он играет в турецком «Трабзонспоре» и потерял в трансферной стоимости сразу 15 миллионов евро. К 2020-му «Ливерпуль» избавился от нежелательных элементов уровня Марио Балотелли. В атаке бегает трио Мане-Фирмино-Салах. Каждый из них силен индивидуально, а вместе они бьют рекорды в Лиге чемпионов и разрывают АПЛ.
- Атака «МЮ» в 2015-м – мечта. Тут и разносторонний Ди Мария, и креативный Мата, и мощнейший Фалькао. Звездой того «Юнайтед» был еще способный на кучу голов Уэйн Руни. Фалькао и Ди Мария в клубе надолго не задержались, но по статусу их никто так и не заменил. Сейчас «МЮ» грустит из-за травмы Рэшфорда – 22-летний парень остается главный звездой клубной атаки в 2020-м.
Развитие талантов
- Рахим Стерлинг прошел путь от надежды «Ливерпуля» до одного из лидеров «Ман Сити». «Ливерпуль» потерял таланта, который мог быть звездой в этом клубе. Было ли расстройство? Вряд ли. Из клубной академии возник Трент Александр-Арнольд – 21-летний защитник с десятью ассистами только в этом сезоне. Есть Джо Гомес, Эндрю Робертсон и еще десяток парней, которых уже опробовали в матчах Кубка.
- По молодым игрокам «МЮ» еще может соперничать с «Ливерпулем», но есть одна показательная история. В 2015-м все впечатлялись талантом Фила Джонса – перед этим Фергюсон называл его потенциально лучшим игроком «МЮ». Джонса в другой клуб так и не опустили, но развивался он совсем не в игровом плане. Место в основе Джонс потерял, зато получил статус большой звезды мемов.
Что по тренерам
- Для Брендана Роджерса работа в «Ливерпуле» уже была достижением – трофеев в его карьере тогда вообще не было. Юрген Клопп пришел в «Ливерпуль» с пятью титулами в «Боруссии» и опытом работы в финале Лиги чемпионов. Взял ЛЧ Клопп уже с «Ливерпулем», а теперь продлил контракт до 2024 года. Джеррард параллельно набирается опыта в «Рейнджерс» – его видят на месте Клоппа в будущем.
- У «МЮ» обратная перемена по авторитетному человеку на месте тренера: вместо Луи ван Гала (чемпионства в трех странах, ЛЧ) работает Сульшер, у которого только два чемпионства в Норвегии. Сульшер играл в «МЮ» еще у Фергюсона, но в роли тренера пока никак себя не проявляет. Зато он троллит «Ливерпуль», когда его спрашивают о положении «Юнайтед»: «МЮ» не может позволить себе 26 лет без чемпионства».