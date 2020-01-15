«МЮ» ругается с Райолой – и это должно волновать их больше, чем пятое место в таблице

Прошлое: Эрлинг Холанд

Трансфер Холанда в «МЮ» был неизбежен. Холанд играл у Сульшера в «Мольде» и раскрылся именно там. Сульшер хорошо знаком с отцом (и одним из агентов) Холанда, с которым вместе играл в сборной Норвегии. Холанд мечтает играть в АПЛ и не раз об этом говорил. В конце концов, «МЮ» без сомнений предложил бы ему все гарантии основного форварда – другого у клуба сейчас просто нет.

Но в переговоры вступил Райола и поставил свои условия. С «Дортмундом», куда в итоге и перешел игрок, Райола согласовал следующие детали – сумма отступных (пусть и больше 50 миллионов) и внушительные комиссионные самому Райоле и отцу игрока за посредничество в переходе. «МЮ» не захотел повторять условия и вышел из переговоров.

«Они просто злятся, что не смогли его подписать, – отвечает Райола на претензии, что это он сорвал переговоры с «МЮ». – У нас были самые обычные переговоры, но игрок выбрал другой путь».

Действительно, Холанд и сам сомневался в варианте с «МЮ». The Athletic пишет, что игрока впечатлила история предыдущих талантов «Боруссии» – Обамеянга, Пулишича, Санчо, Дембеле, – и в клубе дополнительно разработали план для его развития. Но именно комбинация с агентом Райолой сделала этот трансфер абсолютно невозможным.

«МЮ» изначально даже пытался вести переговоры в обход Райолы, отправляя письма отцу игрока. Но все они перенаправлялись на почтовый ящик Мино Райолы.