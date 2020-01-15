«МЮ» ругается с Райолой – и это должно волновать их больше, чем пятое место в таблице
«Сегодня я вообще ни одного футболиста бы туда не привез, – заряжает агент Мино Райола, когда говорит о будущем Погба. – «МЮ» разрушил бы карьеры Марадоны, Пеле и Мальдини. Это клуб, оторванный от реальности, он существует без какого-либо проекта».
«МЮ» за последние десять лет пережил многое, но эти слова одного из самых известных и влиятельных агентов мира все равно беспокоят. Они уже повлияли на клуб в прошлом, когда сорвался трансфер Холанда, влияют на него сейчас – с возможным уходом Погба, а в будущем принесут еще больше проблем.
Прошлое: Эрлинг Холанд
Трансфер Холанда в «МЮ» был неизбежен. Холанд играл у Сульшера в «Мольде» и раскрылся именно там. Сульшер хорошо знаком с отцом (и одним из агентов) Холанда, с которым вместе играл в сборной Норвегии. Холанд мечтает играть в АПЛ и не раз об этом говорил. В конце концов, «МЮ» без сомнений предложил бы ему все гарантии основного форварда – другого у клуба сейчас просто нет.
Но в переговоры вступил Райола и поставил свои условия. С «Дортмундом», куда в итоге и перешел игрок, Райола согласовал следующие детали – сумма отступных (пусть и больше 50 миллионов) и внушительные комиссионные самому Райоле и отцу игрока за посредничество в переходе. «МЮ» не захотел повторять условия и вышел из переговоров.
«Они просто злятся, что не смогли его подписать, – отвечает Райола на претензии, что это он сорвал переговоры с «МЮ». – У нас были самые обычные переговоры, но игрок выбрал другой путь».
Действительно, Холанд и сам сомневался в варианте с «МЮ». The Athletic пишет, что игрока впечатлила история предыдущих талантов «Боруссии» – Обамеянга, Пулишича, Санчо, Дембеле, – и в клубе дополнительно разработали план для его развития. Но именно комбинация с агентом Райолой сделала этот трансфер абсолютно невозможным.
«МЮ» изначально даже пытался вести переговоры в обход Райолы, отправляя письма отцу игрока. Но все они перенаправлялись на почтовый ящик Мино Райолы.
Настоящее: Поль Погба
История «МЮ» – Райола – Погба тянется давно. Когда-то агент развел «МЮ» на агентскую комиссию в 41 миллион фунтов при переходе из «Ювентуса». Сейчас Райола не скрывает, что хотел бы продать Погба из «МЮ» и активно все для этого готовит.
Например, недавно на медосмотре у Погба нашли небольшое повреждение, которое не требовало немедленной операции. Однако Погба отправился делать ее сразу же – и вылетел из строя на пару месяцев.
«Его консультанты сказали делать операцию как можно скорее, и похоже он это сделает. Мы сделали рентген – там нет ничего серьезного. С этим просто надо было разобраться рано или поздно, но его консультанты настояли на операции сейчас. Но теперь мы остались без Поля, Мактоминей тоже вылетел, и для нас это большая потеря», – грустит Сульшер.
Понятно, почему Погба сразу сделал операцию – так он успеет восстановиться к лету и привлечет гораздо больше предложений.
Будущее: Джесси Лингард, Маркус Рэшфорд и не только
Да, сейчас у Лингарда не лучшая форма – достаточно сказать, что за весь 2019 год он не сделал ни одного ассиста и не забил ни одного гола в АПЛ. Но в «МЮ» по-прежнему верят в своего воспитанника и дают ему играть.
Тем удивительнее для клуба было, когда Лингард уведомил менеджмент, что теперь работает с Райолой. И тревожит тут не факт возможной потери Лингарда, а то, что Райола в целом с большим удовольствием договаривается с воспитанниками «МЮ».
The Athletic пишет, что недавно с Райолой встречался другой воспитанник «МЮ» – Маркус Рэшфорд. Несмотря на в целом позитивный итог встречи, на данный момент стороны не стали заключать контракт, но это вполне возможно в будущем.
Помимо возможных рисков изнутри мы не забываем и про внешние. Райола вообще любит подписывать всех молодых талантов – Холанд, Кейн, Де Лигт, Де Йонг. Поссорившись с Райолой, «МЮ» отрезал от себя половину его клиентов – настоящих и будущих.